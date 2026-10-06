Por: Noticiero 90 minutos

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La reciente incursión literaria de María José de Bustos, reconocida pianista y ahora también escritora, se materializa en su primera novela titulada El horizonte de mi existencia. Este libro explora los momentos de transformación profunda que experimenta una familia cuando una enfermedad llega de forma repentina y obliga a todos sus miembros a reconsiderar sus expectativas y el sentido de sus vidas. De acuerdo con la información presentada por Noticiero 90 Minutos, aunque la carrera de De Bustos ha estado tradicionalmente ligada a la música, ella sostiene que la escritura ha sido una constante en su trayectoria personal. Inició con relatos breves, evolución que terminó por conducirla al reto de construir un relato más extenso. La autora desarrolló esta novela hace varios años y, desde entonces, el texto ha pasado por un proceso progresivo de enriquecimiento hasta alcanzar la versión que finalmente ha salido a la luz.

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La trama central de la novela se enfoca en un arquitecto uruguayo, quien goza de estabilidad hasta que el diagnóstico de una enfermedad dentro de su núcleo familiar lo sacude por completo. Durante el transcurso de un solo día, el protagonista rememora distintos momentos de su pasado, reflexiona sobre el presente y debe tomar decisiones que definirán su futuro y el de quienes lo rodean. Este proceso introspectivo permite a la autora acercarse a una de las temáticas que considera aún poco discutidas y comprendidas: la salud mental. La enfermedad, lejos de ser solo un hecho médico, actúa como detonante de una cadena de reacciones emocionales y transformaciones para todos los implicados, tal como señala De Bustos en información recogida por Noticiero 90 Minutos.

Desde su experiencia musical, De Bustos confiesa que necesita un ritmo particular en su prosa y da gran importancia al fluir de las frases, una huella de su larga carrera como intérprete de piano. Por otro lado, Uruguay no solo es el escenario de la obra, sino también un homenaje a un país con el que la autora mantiene lazos cercanos. El protagonista, presentado como “ciudadano del mundo”, recorre lugares inspirados en los diversos escenarios que De Bustos ha conocido durante su trayectoria artística.

Finalmente, El horizonte de mi existencia no solo aborda el impacto de la enfermedad, sino que invita a pensar sobre la esperanza, la amistad y la manera en la que cada lector podría enfrentar un evento límite en su vida. Según su autora, uno de los principales atractivos del libro es generar esa identificación vital con los personajes y sus dilemas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el tema principal de la novela 'El horizonte de mi existencia' de María José de Bustos?

La novela relata cómo una familia enfrenta los desafíos y transformaciones que surgen tras la llegada de una enfermedad inesperada, con énfasis especial en la salud mental y en las emociones de los personajes, según información de Noticiero 90 Minutos.

¿Cuál es la relación entre la música y la escritura en la obra de María José de Bustos?

María José de Bustos reconoce que su formación musical influye en su estilo narrativo, buscando que las frases de su novela mantengan un ritmo y fluidez similares a los que experimenta al tocar el piano, según lo relatado por Noticiero 90 Minutos.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.