La semana llega con colaboraciones inesperadas, álbumes, nuevas canciones y anuncios de conciertos. Desde el regreso ampliado de un clásico de The Beatles hasta una nueva unión de artistas vallenatos, estas son las novedades que pasan por La Corte.

Sigue a PULZO en Discover

El Flow de La Corte

El movimiento urbano llega con nuevas apuestas y encuentros entre artistas de distintas generaciones. Hay desde estrenos internacionales hasta colaboraciones que mezclan diferentes estilos de la música colombiana y latina.

Milo J presenta ‘La Jangada’, una nueva canción extendida que se suma al repertorio del artista argentino y continúa consolidando su particular propuesta dentro de la escena urbana.

Lee También

Por otro lado, Carabin3 y Anuel AA unen fuerzas en ‘versAAce’, una colaboración que reúne dos nombres del movimiento urbano.

El vallenato también tiene su espacio con el Binomio de Oro de América, que presenta ‘Vamos que vamos’, una nueva canción de una de las agrupaciones más reconocidas del género.

La lista continúa con Andy Rivera, quien se une a Dalex, DFZM y Reykon en ‘Como lo hacías conmigo’, mientras Totoy el Frío y Mr. Plata presentan ‘Dinero sucio’.

Ecos de La Corte

Esta semana también trae proyectos de mayor formato y colaboraciones que conectan distintas generaciones de la música latina.

Pipe Bueno presenta ‘Aquí Estoy Yo’, un álbum compuesto por 23 canciones que amplía su propuesta y reúne diferentes momentos de su carrera reciente. También llega un nuevo proyecto de Randy Nota Loca, titulado ‘Romances de una Nota III’, una nueva entrega dentro de su universo musical.

Uno de los encuentros destacados es el de Ricardo Arjona y Grupo Firme con ‘Amor Factura’, una colaboración que cruza dos públicos y estilos diferentes.

La música vallenata vuelve a tomar protagonismo con Gilberto Daza, quien reunió a Gusi, Karen Lizarazo, Iván Villazón, Óscar Gamarra, Elder Dayán, Samuel Morales, Sergio Luis Rodríguez, Peter Manjarrés, Rafa Pérez y Alex Martínez para una nueva versión de ‘¿Quién Dijo Miedo?’. El 100 % de los ingresos por streaming de esta versión será destinado a apoyar la reconstrucción de Colombia después del terremoto.

Además, David Bisbal presenta ‘Eternos’, una nueva canción que se suma a su repertorio.

Voces Anglo

La música anglo también llega con novedades que miran tanto al pasado como al presente.

The Beatles presentan una edición especial ampliada de ‘Rubber Soul’, uno de los álbumes fundamentales de su discografía, que vuelve a ocupar espacio en la conversación musical con este lanzamiento especial.

Por otro lado, Bacilos y Jóséan Log unen sus voces en ‘Criminal’, una colaboración que mezcla las identidades de ambos artistas.

Elena Rose presenta ‘Live From Los Angeles’, mientras Bruno Mars estrena el video musical de ‘Dance With Me’.

Para tener en cuenta

Entre las novedades que empiezan a tomar fuerza también aparecen varios nombres que vale la pena seguir.

Fer Ariza presenta ‘Tributo Rodolfo Aicardi’, una apuesta que recupera parte del repertorio de uno de los nombres históricos de la música colombiana. Ivana llega con ‘Qué novedad’, mientras Ubanda presenta ‘Te hubieras quedado’, dos lanzamientos que se suman al movimiento de la semana.

La agenda de La Corte

La música también sale de las plataformas y llega a los escenarios. Hamilton anuncia ‘El Pelaíto de CTG Colombia Tour’, una gira de ocho fechas que pasará por Cartagena, Sincelejo, San Andrés, Medellín, Bucaramanga, Cali, Barranquilla y Bogotá.

En Medellín, los AlcolirykoZ jugarán de local. El próximo 11 de diciembre, la agrupación se presentará en DAVI Arena, en un encuentro con su público y con la ciudad que ha sido parte fundamental de su historia.

También hay novedades en la gira ‘Sociedad Sinónima’, que reúne a Juan Fernando Velasco y Alberto Plaza. La programación de algunos conciertos tuvo que ser modificada luego del terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto.

El recorrido ya comenzó en Pasto y continuará el 3 de octubre en Neiva. A partir de febrero de 2027, la gira llegará a Cali, Manizales, Armenia, Chía, Pereira e Ibagué, con un encuentro que reúne las voces y canciones de dos referentes de la música romántica en español.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.