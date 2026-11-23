Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Laura Usme, elegida como reina nacional del café 2025 y representante del Tolima en dicho certamen, volvió al centro de la atención mediática este año tras emitir declaraciones que buscaban aclarar la polémica situación con su antiguo representante. Meses atrás, Usme había presentado denuncias en las que señaló presunto acoso, presiones económicas y sabotaje durante su paso por los concursos de belleza, según la información ofrecida por ella misma.

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Sin embargo, en un reciente video publicado en sus redes sociales, la joven oriunda de Honda decidió retractarse de algunas afirmaciones previas y matizó varios aspectos sobre la relación profesional que mantuvo con su exrepresentante. De acuerdo con lo dicho por Usme, específicamente señaló: “Me retracto los señalamientos sobre la intervención y sabotaje de esta persona en los resultados de un certamen y de tener contacto con un periodista de un programa nacional, porque no todo lo que nos cuentan se puede dar por hecho”. Con estas palabras, buscó aclarar que ciertos comentarios realizados anteriormente no reflejaban datos verificados, resaltando la importancia de no repetir información sin comprobar su exactitud. Estas afirmaciones fueron citadas directamente de sus declaraciones públicas.

Otra de las aclaraciones importantes que introdujo tiene que ver con la relación laboral que sostuvo con su exrepresentante. Laura Usme puntualizó que aunque la comunicación entre ambos continuó hasta diciembre, el vínculo profesional finalizó en octubre de 2025. Además, desmintió categóricamente que esta persona hubiera manejado los recursos o apoyos económicos entregados por la Gobernación del Tolima para su preparación y participación en los certámenes. Según Usme: “Es falso que él administrara los recursos económicos y apoyos brindados por la Gobernación. Por ende, no recibió ningún porcentaje”.

En la parte final de su pronunciamiento, la reina nacional del café hizo un llamado para evitar que las diferencias deriven en ataques personales, al expresar: “Quiero recordarles que no se vale defender a una persona atacando a otra. Recuerden que las palabras también pueden hacer mucho daño psicológico”. Usme, quien gracias a la corona obtenida representará a Colombia en la edición internacional del reinado en 2026, dejó así sentadas nuevas bases para el debate alrededor de su caso. Todas estas aclaraciones provienen, de acuerdo con la información revisada, de sus comunicados recientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la aclaración principal de Laura Usme sobre su exrepresentante en el Reinado Nacional del Café 2025?

La principal aclaración de Laura Usme respecto a su exrepresentante fue que se retractó de los señalamientos previos sobre la supuesta intervención y sabotaje en los resultados de un certamen, así como del supuesto contacto con un periodista de un programa nacional. Además, negó que su exrepresentante hubiera administrado recursos o recibos económicos entregados por la Gobernación del Tolima, estableciendo que él no recibió ningún porcentaje de esos apoyos.

¿Por qué Laura Usme hizo un llamado a evitar los ataques personales en medio de la polémica?

Laura Usme manifestó que las diferencias o posiciones opuestas no justifican ataques personales, y recordó que las palabras pueden tener consecuencias psicológicas graves. Su mensaje fue un llamado a manejar las diferencias con respeto y evitar la violencia verbal, considerando el impacto negativo que estos comportamientos puede tener en la vida de quienes están involucrados en polémicas públicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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