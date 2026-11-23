El próximo 28 de noviembre se realizará en El Corazón de Bogotá el concierto ‘La Última del Año’, una jornada de música popular, duelos en tarima y repertorio decembrino organizada por Sírvalo Pues para abrir la temporada navideña en la capital. El evento apostará por enfrentamientos musicales en vivo entre figuras reconocidas del género, combinando despecho, parranda y temas tradicionales de fin de año.

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La programación incluye los cruces entre El Charrito Negro y El Andariego, Jhonny Rivera y Jhon Alex Castaño, Andrés Franco y Luisito Muñoz, además de Banda del Aventurero frente a Los Legendarios. El cierre de la noche estará a cargo de Pastor López Jr., quien llevará sus clásicos tropicales asociados a la llegada de diciembre.

La cita también contempla el regreso de Los Legendarios y la presencia en el repertorio de canciones ligadas al legado de Darío Gómez, dentro de una propuesta pensada para mezclar éxitos populares con ambiente de fiesta decembrina.

A la oferta musical se sumará una propuesta gastronómica en los palcos, donde el público podrá encontrar buñuelos, natilla y chicharrón como parte de la ambientación navideña del encuentro en Bogotá.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.