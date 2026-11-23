Por: Noticiero 90 minutos

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Después de un periodo dedicado a proyectos por separado, los integrantes Goyo, Tostao y Slow Mike han decidido volver a unir su talento bajo el nombre de ChocQuibTown. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, su regreso se concreta con el lanzamiento titulado ‘Trinidad I’, presentado el 20 de noviembre. Esta entrega está compuesta por tres canciones que, en conjunto, exploran diversas formas de entender el amor apoyándose en ritmos tropicales, sonidos del Pacífico colombiano y una inconfundible influencia afro-latina, sello característico del grupo.

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El concepto central de este reciente trabajo gira en torno al ‘Romantic Style’, acompañado del mensaje ‘+ Amor - Orgullo’. Dentro de ‘Trinidad I’ se encuentran los temas ‘Se Puede’, ‘Todo Contigo’ y ‘En la Sopa’. Cada uno aborda el amor desde perspectivas distintas: ‘Se Puede’, según detalla la fuente, es la canción principal y se destaca por su base de merengue, transmitiendo la idea de dejar el orgullo atrás para dar espacio a las emociones y disfrutar el presente. Este tema cuenta, además, con un videoclip filmado en Medellín donde el baile, los colores vibrantes y las coreografías ocupan un rol esencial.

Por su parte, ‘Todo Contigo’ invita a imaginar una vida en común llena de momentos compartidos, mientras que ‘En la Sopa’ se apoya en una expresión popular y recursos lúdicos del lenguaje para ilustrar cómo una persona puede estar permanentemente en la mente de quien la admira. Aunque cada pieza posee una personalidad propia, el hilo conductor es la visión del amor, siempre acompañada por elementos propios de la identidad musical de ChocQuibTown.

‘Trinidad I’ es solo el inicio de una nueva etapa para la agrupación, ya que han anunciado la próxima llegada de ‘Trinidad II’ y ‘Trinidad III’. Según información de Noticiero 90 Minutos, esos futuros proyectos ofrecerán otros matices musicales, dándole mayor protagonismo al dancehall latino y reafirmando su tradición afro. También existe la intención de recuperar sonidos presentes en canciones emblemáticas como ‘De dónde vengo yo’ y ‘Morena’.

El regreso no solo abarca nuevas grabaciones: el grupo ha informado sobre sus planes para una gira y espectáculos, aunque aún no se conocen fechas ni locaciones concretas. Con este lanzamiento, ChocQuibTown reanuda su camino colectivo, situando otra vez el amor, la herencia afro-latina y sus raíces culturales como ejes centrales de su propuesta. La información de este artículo proviene de Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles canciones componen ‘Trinidad I’ de ChocQuibTown?

El lanzamiento ‘Trinidad I’ está formado por tres canciones: ‘Se Puede’, que es la pieza central y destaca el merengue; ‘Todo Contigo’, enfocada en la construcción de una vida compartida; y ‘En la Sopa’, cuyo contenido utiliza juegos de palabras para ilustrar cómo alguien puede ser siempre recordado por quien le gusta.

¿Qué significa el concepto ‘Romantic Style’ presentado por ChocQuibTown en su regreso?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, el ‘Romantic Style’ es el enfoque temático de este nuevo trabajo, centrado en expresar diferentes formas de vivir el amor y transmitiendo el mensaje ‘+ Amor - Orgullo’. Cada canción explora una visión particular del romance, siempre respaldada por los ritmos y la estética afro-latina del grupo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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