Por: Noticiero 90 minutos

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En la sección Tiempo de leer, del noticiero 90 Minutos, se ha destacado el lanzamiento de ‘Noche negra’, la nueva novela de la reconocida escritora caleña Pilar Quintana. Esta obra marca el regreso de la autora a los escenarios impactantes y misteriosos del Pacífico colombiano, un lugar en el que las fronteras entre la naturaleza salvaje y la complejidad psicológica humana parecen desaparecer. De acuerdo con el noticiero, Quintana transporta al lector a un ambiente en el que el entorno y el miedo se entrelazan de manera inquietante.

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Según relató la propia autora, la historia gira en torno a una mujer que, junto a su esposo extranjero, decide construir una casa en un acantilado selvático en el Pacífico. No obstante, cuando el hombre debe ausentarse por unos días, ella queda completamente sola en un territorio desconocido y amenazante. La situación se complica cuando los vecinos, que antes eran amables, cambian de actitud tras la partida del esposo y la protagonista comienza a sentirse observada y acosada. Esta dinámica tensa se ve aumentada por la vulnerabilidad de su hogar, que todavía no cuenta con puertas o ventanas, exponiéndola tanto al acoso humano como a los peligros de la fauna local.

La novela recibe su título por el fenómeno de la absoluta oscuridad que antecede a la luna nueva, un contexto que sumerge a la protagonista y a la selva en una atmósfera opresiva. En este escenario, Rosa, la protagonista, enfrenta no solo amenazas humanas sino también a la presencia inquietante de la culebra x y del vampiro sudamericano, un murciélago que se alimenta de sangre. Según Pilar Quintana, fueron necesarios cinco años de trabajo para dar vida a esta historia, rescatando personajes que había explorado de manera breve en relatos previos y otorgándoles ahora mayor profundidad y desarrollo.

Pilar Quintana vivió en el Pacífico colombiano desde 2003 hasta 2012, experiencia que, aunque la autora señala que su libro es pura ficción, influenció muchos matices de la novela, así como de su anterior éxito ‘La perra’. Uno de los mayores desafíos fue lograr una reconstrucción fiel de la época, ya que Rosa nació en 1941, mucho antes que la propia escritora, lo que exigió una investigación rigurosa sobre vestimenta, contexto social y formas de pensamiento político de aquel entonces. Así, ‘Noche negra’ se convierte en una obra literaria que combina atmósfera, historia y exploración interior, reafirmando a Pilar Quintana como una voz relevante de la narrativa contemporánea de Colombia.

¿De qué trata ‘Noche negra’, la nueva novela de Pilar Quintana?

‘Noche negra’, según Noticiero 90 Minutos, narra la experiencia de una mujer que queda sola en la selva del Pacífico colombiano, enfrentando el cambio de comportamiento de los vecinos y la amenaza tanto humana como animal en un ambiente desprotegido y marcado por la oscuridad absoluta previa a la luna nueva.

¿Qué retos enfrentó Pilar Quintana al escribir ‘Noche negra’?

De acuerdo con las declaraciones de Pilar Quintana, uno de los mayores retos consistió en la reconstrucción histórica y de época, ya que la protagonista nació en 1941, lo que obligó a la autora a investigar en profundidad la moda, el contexto político y social de esa generación para capturar fielmente su perspectiva y entorno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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