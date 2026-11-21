Por: Caracol Televisión

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Se trata de Esteban Bejarano, quien formaba parte del equipo de Noticias Caracol desde el 2024 y se había consolidado como una cara habitual en los reportes diarios del informativo. El reportero confirmó su salida del informativo nacional por medio de su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que agradeció por el proceso profesional que vivió durante los últimos años.

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Junto a un carrusel de fotografías en las que aparece cumpliendo diversas labores periodísticas dentro del informativo, el comunicador inició su mensaje escribiendo:

“Toda historia llega a su fin y toda meta tiene su propósito… 🙏🏻”

. En la misma publicación, el reportero añadió: “Después de un tiempo lleno de historias, aprendizajes y momentos que voy a recordar siempre, me despido de Noticias Caracol”.

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El periodista asegura que se retira con un profundo sentimiento de gratitud por haber hecho parte de la gran casa periodística, así como por las oportunidades y las historias que pudo contar frente a las cámaras. Además, dedicó una mención especial a los compañeros y personas con las que pudo compartir su camino en la sala de redacción y en las calles.

“Aquí crecí, aprendí, me equivoqué, asumí retos y confirmé, una y otra vez, por qué elegí el periodismo: para servir a la gente 🫀. Solo puedo dar gracias, porque la gratitud es la que abre caminos y hoy lo confirmo”, finalizó en su emotivo mensaje.

El joven comunicador de 26 años dejó claro que esta despedida no representa el final de su trayectoria en los medios, pues agregó que ahora comenzará un nuevo capítulo en su vida profesional. Sin embargo, prefirió mantener la reserva y no entregó mayores detalles sobre cuál será su próximo destino laboral.

Tras el anuncio, colegas del gremio, amigos cercanos y fieles televidentes aprovecharon la sección de comentarios para desearle éxitos en esta nueva etapa y resaltar su entrega y profesionalismo, tanto durante su paso por Noticias Caracol como en sus experiencias previas.

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