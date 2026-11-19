Por: El Espectador

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En los últimos días, Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, se ha visto envuelta en una grave denuncia relacionada con la presunta falsificación de su título universitario en Ingeniería de Minas y Metalurgia, el cual afirma haber obtenido en la Universidad Nacional, sede Medellín, así como de la tarjeta profesional correspondiente. Según la información expuesta por la propia universidad mediante un comunicado, la verificación de títulos y certificaciones se realiza de manera rigurosa a través de registros oficiales y procedimientos tanto académicos como administrativos, los cuales, según la institución, cuentan con un alto nivel de seguridad y estandarización.

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De acuerdo con la Universidad Nacional, el 23 de octubre de 2025 la División de Registro y Matrícula de la sede Medellín recibió una alerta inicial sobre el caso. Tras realizar una exhaustiva revisión de los archivos físicos y digitales, no se encontraron registros que respaldaran la condición de egresada de Estrada Holguín del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia. Además, la universidad señaló que la copia del registro de diplomas presentada por la representante no fue expedida por dicha sede.

En respuesta a esta situación, la universidad procedió a presentar la denuncia correspondiente y confirmó que seguirá impulsando el trámite ante las autoridades competentes, quienes deberán determinar responsabilidades y aplicar las posibles sanciones. José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, precisó que la denuncia fue radicada en la Fiscalía General de la Nación el 4 de diciembre de 2025 tras ser presentada el 20 de noviembre del mismo año.

Desde 2019, la Universidad Nacional permite a los egresados acceder a títulos electrónicos con tecnología blockchain, que asegura la autenticidad mediante firma digital de diplomas y actas de grado. La institución enfatizó su rechazo a la falsificación o alteración de documentos académicos y recordó que solo las autoridades pueden esclarecer los hechos respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

Verónica Botero Fernández, exdecana de la Facultad de Minas (2018-2024), confirmó a Noticias Caracol que la firma que aparece en el diploma de Estrada Holguín no corresponde a la suya ni a la de otros decanos. Además, señaló irregularidades en los certificados, como la mención genérica de "libre elección" y un tiempo de estudios incompatible con los paros académicos ocurridos en 2020.

La controversia tomó fuerza después del debate parlamentario del 17 de noviembre, cuando Estrada Holguín manifestó conocimientos erróneos sobre minerales, lo que llevó a la exdecana a dudar de su formación. Finalmente, la comisión de ética del Pacto Histórico deberá investigar si existen irregularidades que ameriten alguna sanción interna.

¿Por qué la Universidad Nacional negó que Luz Verónica Estrada Holguín sea egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia?

La Universidad Nacional, sede Medellín, verificó sus registros oficiales y procedimientos académicos, concluyendo que no existen documentos que acrediten a Estrada Holguín como egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia. Además, la copia del diploma presentada por la representante no fue expedida por la institución, razón por la cual se denunció el caso y se pidió a las autoridades competentes que realicen la investigación respectiva.

¿Cuáles fueron las irregularidades encontradas en los documentos presentados por Luz Verónica Estrada Holguín?

Según la exdecana Verónica Botero Fernández, los documentos de Estrada Holguín presentan varias inconsistencias: la firma del decano en el diploma no corresponde a la suya ni a la de sus antecesores o sucesores, las materias de libre elección no están especificadas como exige el formato institucional y el tiempo registrado para cursar la carrera no coincide con las interrupciones académicas documentadas en 2020.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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