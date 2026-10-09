Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El próximo domingo 11 de octubre de 2026 se celebrará una jornada especial en la edición número 30 del Festival Rock al Parque, evento que se ha consolidado como la casa del rock en Bogotá, según la información de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). La cita será en el Parque Simón Bolívar, donde tanto bogotanos como visitantes podrán vivir una experiencia cargada de música, memoria y resistencia, en el marco de uno de los festivales musicales más emblemáticos de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

La celebración de los 30 años de Rock al Parque no es solo un hito en la historia de la música local, sino también un espacio para la creación y el fortalecimiento de la identidad cultural bogotana. Durante este domingo festivo, el acceso al festival estará permitido exclusivamente para personas mayores de 14 años, quienes deberán presentar su documento de identidad al momento de ingresar, según condiciones establecidas por la organización y respaldadas por Idartes. Este requisito responde a la voluntad de garantizar la seguridad de los asistentes y mantener una experiencia óptima para todos.

El evento abrirá sus puertas al público a partir de la 1 p.m., extendiendo su programación hasta las 10:30 p.m., de acuerdo con la información oficial publicada en los portales de la Alcaldía y de Idartes. Durante esta jornada se ofrecerán diferentes espectáculos y presentaciones musicales que ratifican la importancia de Rock al Parque como un epicentro de alta calidad musical en Colombia. Además, quienes deseen planificar su asistencia y disfrutar al máximo de la experiencia pueden consultar la programación diaria, donde se anuncian las bandas, los horarios y los detalles específicos de cada presentación, como lo detalla la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Tanto los organizadores como las autoridades locales invitan a la ciudadanía a ser parte activa de este aniversario, resaltando valores como la memoria y la creación colectiva que han caracterizado al evento durante tres décadas. En el interior del Parque Simón Bolívar, Rock al Parque 2026 promete una agenda memorable, que une generaciones y consolida el legado del festival como símbolo de la cultura bogotana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios y requisitos para ingresar a Rock al Parque 2026 el domingo 11 de octubre?

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), el acceso el domingo 11 de octubre de 2026 estará habilitado únicamente para mayores de 14 años que presenten su documento de identidad. Las puertas del evento abrirán a la 1 p.m. y la jornada se extenderá hasta las 10:30 p.m., permitiendo a los asistentes disfrutar de una variada programación musical.

¿Qué programación y actividades ofrece Rock al Parque 2026 en el Parque Simón Bolívar?

De acuerdo con la información oficial publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y Idartes, Rock al Parque 2026 contará con una agenda llena de espectáculos en vivo y presentaciones de bandas, tanto nacionales como internacionales, que prometen celebrar los 30 años del festival en una jornada cargada de música y cultura en el Parque Simón Bolívar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.