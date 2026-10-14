Por: Portal Bogotá

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'Bogotá, mi ciudad, mi casa' es reconocida como un territorio expuesto a múltiples amenazas y, por esta razón, la capital adelanta acciones de prevención y preparación para reducir los riesgos ante situaciones de emergencia. En este sentido, el próximo miércoles 21 de octubre, desde las 10:00 a. m., se llevará a cabo el 'Simulacro Bogotá 2026', un ejercicio cuyo principal objetivo es que el Distrito evalúe y fortalezca su capacidad de respuesta ante un posible sismo y otros escenarios de riesgo, tal como lo indica la información publicada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).

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El simulacro invita a la participación de familias, comunidades, organizaciones y colegios, según sus posibilidades y recursos. Para quienes deseen unirse, esta es una valiosa oportunidad de aprender cómo actuar y protegerse ante una emergencia real. El llamado es a que todos los sectores sociales se sumen, entendiendo que la prevención es una herramienta clave para salvaguardar vidas y minimizar daños.

Uno de los aspectos más relevantes del 'Simulacro Bogotá 2026', de acuerdo con datos del IDIGER, es el espacio habilitado para que las empresas y organizaciones registren formalmente su participación. El certificado que entrega el IDIGER después de la jornada sirve como soporte legal para el sistema de seguridad en el lugar de trabajo. El proceso de registro incluye la inscripción de datos de identificación como el NIT, el sector y la información básica de la organización, así como la ubicación, contactos y sedes involucradas. Posteriormente, cada empresa debe revisar sus planes de emergencia, asignar responsabilidades, realizar el ejercicio de simulacro, registrar resultados y completar la autoevaluación para finalmente descargar la constancia correspondiente.

En el caso de organizaciones con varias sedes, el IDIGER explica que, al crear una cuenta institucional y registrar todas las direcciones pertinentes, se puede inscribir cada sede y coordinar la realización simultánea del ejercicio. El reporte posterior permite evaluar el desempeño y acceder a certificados específicos para cada sede participante. Es importante resaltar que el IDIGER no realiza visitas presenciales individuales; cada organización diseña y ejecuta su simulacro de manera autónoma, aunque puede apoyarse en brigadas de empresas vecinas o consultores de seguridad de las Administradoras de Riesgos Laborales.

La cita para el 'Simulacro Bogotá 2026' está programada el miércoles 21 de octubre a las 10:00 a. m., momento en que Bogotá pondrá a prueba su estrategia de preparación y respuesta ante emergencias, riesgos y necesidades de evacuación. Para conocer más detalles, el IDIGER ofrece información adicional en sus redes sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse y participar en el Simulacro Bogotá 2026 como empresa?

Para participar, las empresas deben ingresar al portal oficial del simulacro Bogotá 2026 dispuesto por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Allí deberán inscribir la información relevante de su organización y sus sedes, revisar y asignar las tareas para el ejercicio, realizar la participación efectiva el 21 de octubre a las 10:00 a. m. y posteriormente registrar los resultados. La principal ventaja de este proceso es que, tras la autoevaluación, cada empresa puede descargar su respectivo certificado de participación.

¿Para qué sirve el certificado entregado por el IDIGER tras el Simulacro Bogotá 2026?

El certificado entregado por el IDIGER cumple una función fundamental al constituir un soporte legal para el sistema de seguridad en el trabajo de las empresas. Este documento acredita la participación de la organización en el simulacro, lo que puede ser requerido en procesos de auditoría, supervisión o verificación del cumplimiento de normativas sobre gestión del riesgo en entornos laborales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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