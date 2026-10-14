Por: Portal Bogotá

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Bogotá mantiene firme su lucha contra el tráfico ilegal de drogas, obteniendo un importante resultado con la reciente incautación de más de 31.150 gramos de marihuana, es decir, más de 31 kilogramos, según información de la Policía de Bogotá. Este logro corresponde a la acción de los uniformados adscritos a la Estación de Policía Aeropuerto, quienes detectaron el cargamento durante operativos de control en bodegas de envíos nacionales. La operación fue posible gracias a una inspección con escáner, que reveló irregularidades en dos cajas ubicadas en la zona de carga.

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Al proceder a la verificación, los uniformados hallaron 42 paquetes envueltos en vinipel que contenían una sustancia con apariencia y olor atribuidos a la marihuana. Las investigaciones preliminares, mencionadas por la propia Policía de Bogotá, permitieron establecer que el cargamento provenía de Cali, en el departamento de Valle del Cauca, y tenía como destino final la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar. El hallazgo es parte de una estrategia sostenida en la capital colombiana, la cual se centra en fortalecer los controles y procedimientos en zonas estratégicas, como los puntos de envío y recepción de paquetes nacionales.

De acuerdo con datos oficiales divulgados a través de la cuenta en la red social X (antes Twitter) de la Policía Metropolitana de Bogotá, durante 2026 la capital ha reportado la incautación de más de 5,9 toneladas de marihuana, señalando una tendencia persistente en la detección y retiro de esta droga de circulación. Las autoridades insisten en que estos operativos representan un golpe directo a las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de estupefacientes, que buscan alterar la salud pública mediante la circulación y comercialización de sustancias ilícitas en diferentes partes del país.

La Policía de Bogotá reitera el llamado a los ciudadanos para reportar cualquier hecho delictivo o incidente contrario a la convivencia, utilizando la Línea de Emergencias 123. Destacan que la colaboración ciudadana y la denuncia oportuna constituyen factores fundamentales para que las investigaciones avancen y se logren sanciones que fortalezcan la seguridad en la ciudad. De esta manera, la capital continúa implementando medidas para que Bogotá se consolide como un territorio en el que la tranquilidad y el bienestar de sus habitantes prevalezcan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo realiza la Policía de Bogotá los controles en bodegas de envíos nacionales para detectar drogas?

La Policía de Bogotá lleva a cabo estrictos controles en las bodegas de carga de envíos nacionales, utilizando tecnologías como inspección con escáner, que permite detectar inconsistencias en los paquetes. Cuando se detecta alguna irregularidad, se realiza una verificación física, como sucedió en el caso de las dos cajas donde se hallaron 42 paquetes de marihuana.

¿Cómo afecta la incautación de marihuana al tráfico de drogas y la seguridad en Bogotá?

De acuerdo con la Policía de Bogotá, la incautación de marihuana representa un golpe directo a las organizaciones criminales que buscan comercializar sustancias ilícitas. Estas acciones no solo retiran la droga de circulación, sino que contribuyen a la seguridad de la ciudad y ayudan a proteger la salud pública.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.