Por: Portal Bogotá

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El parque Simón Bolívar se prepara para recibir a miles de asistentes en una nueva edición del Festival Salsa al Parque 2026, uno de los encuentros culturales gratuitos más esperados en Bogotá. Según información de la Alcaldía de Bogotá, el festival está organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y se desarrolla durante dos días, convocando a amantes de la salsa de la ciudad y del país. Esta edición cuenta con un cartel de 15 artistas: cinco distritales, cinco nacionales y cinco internacionales, ofreciendo una muestra diversa de este género musical. Entre los artistas destacados se encuentran referencias internacionales como Alfredo de la Fé, Willy García, Orquesta Aragón, Roberto Blades y agrupaciones nacionales como La 33, representando la riqueza de la salsa hecha en Colombia.

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El domingo 29 de noviembre de 2026, la programación arranca a las 11:30 a. m., abriendo las puertas para que el público mayor de 18 años, requisito indispensable para el ingreso verificado con el documento de identidad, disfrute de una jornada musical ininterrumpida. De acuerdo con la información oficial, la programación inicia al mediodía con la ‘Rueda de Casino’ a cargo de Ilé Danza, seguida a las 12:30 p. m. por la participación de la legendaria Orquesta Aragón de Cuba. A continuación, The Big Jhonny, reconocido exponente distrital, sube al escenario a la 1:40 p. m., seguido por La 33, agrupación bogotana que se presentará a las 2:35 p. m. El evento sigue con La Eterna, representante de Medellín, a las 3:45 p. m., para luego dar paso al grupo distrital El Turco Perro a las 4:55 p. m. A las 5:50 p. m., el turno es para David Zahan, también de Medellín.

La noche ofrecerá la participación de Hermán Olivera, artista de Estados Unidos, programado para las 7:00 p. m., culminando con la actuación de Willy García, destacado salsero de Cali, a las 8:10 p. m. El Festival Salsa al Parque 2026, de acuerdo con la programación compartida, enfatiza en la variedad y calidad de los artistas invitados, convirtiendo este día en una experiencia imperdible para quienes disfrutan de la salsa en todas sus expresiones.

La cita ocurre en la plaza de eventos del parque Simón Bolívar, en la calle 63 con carrera 60 y también conocida como avenida La Esmeralda. Para consultar recomendaciones, horarios y todo lo relacionado con el evento, los ciudadanos pueden acudir a los canales oficiales de la Alcaldía. Toda la información ha sido extraída de los portales institucionales mencionados en el texto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación completa del Festival Salsa al Parque 2026 el domingo 29 de noviembre?

La Alcaldía de Bogotá informó que la programación para el domingo 29 de noviembre de 2026 incluye la apertura con Ilé Danza y su ‘Rueda de Casino’ al mediodía, seguida por la Orquesta Aragón a las 12:30 p. m., The Big Jhonny a la 1:40 p. m., La 33 a las 2:35 p. m., La Eterna a las 3:45 p. m., El Turco Perro a las 4:55 p. m., David Zahan a las 5:50 p. m., Hermán Olivera a las 7:00 p. m. y el cierre a cargo de Willy García a las 8:10 p. m.

¿Quiénes pueden ingresar al Festival Salsa al Parque 2026 y qué documentos se requieren?

Según información oficial del Instituto Distrital de las Artes, el ingreso al Festival Salsa al Parque 2026 está permitido solo a personas mayores de 18 años, quienes deben presentar su documento de identidad para acceder al parque Simón Bolívar el 29 de noviembre de 2026.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.