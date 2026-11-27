El programa de entretenimiento ‘La red’, de Caracol Televisión, llegó a sus 15 años al aire y celebró su trayectoria con un encuentro especial en Bogotá. La reunión tuvo lugar en el restaurante El Bandido Bistró y contó con la presencia de periodistas, invitados especiales, directivos y el equipo de producción que ha acompañado al formato durante este tiempo.

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Mary Méndez, Carlos Vargas, Frank Solano, Carlos Giraldo y Marco Vergara, los rostros actuales del programa, participaron en la celebración y compartieron algunas anécdotas sobre su paso por el espacio televisivo, así como mensajes de agradecimiento para quienes han seguido sus contenidos.

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Durante estos tres lustros, ‘La red’ ha construido una identidad alrededor de las noticias, entrevistas, investigaciones y acontecimientos más comentados del mundo del entretenimiento nacional e internacional.

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Los presentadores de ‘La red’ recordaron sus 15 años de historia

La celebración comenzó con las palabras de Juan Ignacio Velásquez, gerente de Programas de Entretenimiento de Caracol Televisión, quien felicitó a los presentadores y a los equipos que hacen posible cada emisión.

El directivo recordó que el programa nació como un espacio dedicado a contar aspectos de la vida de las celebridades colombianas y latinoamericanas, pero que con los años amplió su propuesta periodística.

“Hace 15 años nació La red, un programa de entretenimiento que hablaba sobre la vida de los famosos de nuestro país y de algunos países de Latinoamérica. Con el tiempo, fue creciendo hasta convertirse en un espacio periodístico de investigación, sin dejar de ser un programa muy entretenido”, expresó.

Frank Solano, uno de los primeros presentadores del formato, también tomó la palabra y destacó el trabajo de los periodistas que han contribuido a posicionar el programa.

“Nosotros hemos sido los primeros y ustedes lo saben. Desde el primer día dijimos: ¡Esto va para largo! Hemos sido los primeros en sacar noticias y en llevárselas. Sin el equipo de periodistas que ustedes ven aquí, no seríamos nada”, afirmó.

El comunicador también recordó cómo el equipo encontró una manera particular de contar las noticias del entretenimiento. Según explicó, con el paso del tiempo se convirtieron en narradores de historias y animadores de este universo informativo.

Mary Méndez recordó cómo llegó al programa

Una de las intervenciones más emotivas fue la de Mary Méndez, quien manifestó el cariño que siente por ‘La red’ y agradeció al canal y a sus compañeros por la oportunidad de hacer parte del proyecto durante tantos años.

La presentadora recordó que desde antes de ingresar al programa tenía muchas ganas de trabajar allí e incluso acudió a prácticas religiosas mientras esperaba que se concretara esa posibilidad.

“Yo no concibo mi vida sin La red. Cuando empezó el programa, yo tenía demasiadas ganas de estar acá. Prendía velas, le hice la novena al Divino Niño y subí a Monserrate arrodillada”, contó.

Méndez explicó que en ese momento estaba comprometida con otros proyectos, pero finalmente recibió la oportunidad de vincularse al formato. También describió al equipo como una familia y expresó su gratitud por lo vivido en Caracol Televisión.

Por su parte, Carlos Vargas recordó los comienzos del programa y el tiempo que tomó sacar adelante la primera emisión. Con su característico sentido del humor, reveló que grabar aquel primer capítulo fue una jornada extensa.

“Nos demoramos un montón grabando el primer programa. Era un espacio de tan solo media hora y tardamos alrededor de 16 horas en grabarlo”, comentó.

Además, destacó que detrás de cada emisión hay un equipo de cerca de 40 personas y resaltó el trabajo colectivo que permite mantener el programa al aire.

Carlos Giraldo y Marco Vergara también se sumaron a la celebración

Carlos Giraldo manifestó su alegría por continuar haciendo parte del proyecto y resaltó la importancia de mantener la experiencia y la trayectoria en el periodismo de entretenimiento. El presentador recordó que antes de llegar a la televisión estuvo vinculado a los escenarios y que su ingreso a este medio se dio gracias a César Escola.

“Empecé en un proyecto que duró 15 años. Aspiro a que este dure 30”, expresó Giraldo, quien también destacó el papel del equipo como referente para las nuevas generaciones de periodistas.

A su turno, Marco Vergara, quien se incorporó más recientemente al programa, protagonizó uno de los momentos más divertidos de la reunión. Con humor, habló sobre el apodo de ‘La Sorpresa’ que le han dado algunos y bromeó sobre el supuesto periodo de prueba que debía cumplir en el espacio.

“Para muchos soy alias ‘La Sorpresa’. Sí, hablo de mí, estaba en período de prueba, pero me acabo de enterar de que ese período es de un año y que, además, ni siquiera existe”, dijo entre risas.

‘El fisgón’ y las secciones que se convirtieron en sello del programa

Durante el encuentro también hubo espacio para recordar algunas de las secciones que han marcado la identidad de ‘La red’.

Los presentadores dieron paso a un video con momentos protagonizados por celebridades y figuras del entretenimiento que han sido captados por el lente de ‘El fisgón’, una de las secciones más reconocidas del formato.

Carlos Giraldo, por su parte, invitó a los asistentes a recordar algunos de los escándalos más comentados de la farándula colombiana, mientras que Marco Vergara presentó un reel dedicado a los personajes que han pasado por la sección ‘¿Y este por qué es que es famoso?’.

Esta última se ha convertido en una de las expresiones más identificables del programa, al poner sobre la mesa preguntas sobre la popularidad y relevancia de algunas figuras públicas. La celebración también tuvo un momento musical especial con la presentación de Yo me llamo Juan Gabriel, quien interpretó varios de los éxitos del recordado artista mexicano.

‘La red’ prepara una emisión especial por sus 15 años

La conmemoración continuará este sábado 28 de noviembre, después de Noticias Caracol del mediodía, con una edición especial denominada ‘Operación 15 años’.

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Según anunció el canal, el programa revivirá algunas de las investigaciones, noticias y polémicas más impactantes que han pasado por sus emisiones durante estos tres lustros.

Entre los casos que recordarán están la captura del supuesto narcotraficante alias ‘Fritanga’, la pelea protagonizada por los cantantes de música popular Giovanny Ayala y Ciro Quiñónez, y la historia de una mujer que habría puesto en alerta al Servicio Secreto de Estados Unidos.

Con esta programación especial, el equipo busca celebrar los momentos que han marcado la historia del formato y reencontrarse con los televidentes que lo han acompañado desde sus inicios.

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