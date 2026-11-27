Por: El Espectador

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Un poema de Piedad Bonnett sirve como punto de partida para reflexionar sobre la conexión entre los movimientos del espacio sideral y los pequeños sucesos que tienen lugar en la Tierra. De acuerdo con el texto, el poema establece una especie de paralelismo en el que nuestro planeta funciona como un espejo o una versión reducida del universo, articulando una búsqueda de armonía universal. Con el título de "armonía", el poema logra un clímax en los versos: “Mira cómo giran los astros en la eterna danza de la armonía y su silencio se puebla de susurros vegetales”. Esta imagen poética puede vincularse con la manera en que los pensadores medievales entendían el mundo y el cosmos.

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Se destaca el pensamiento de la abadesa Hildegarda de Bingen, quien sostenía que los movimientos de los planetas producían sonidos maravillosos. Según sus palabras, los seres humanos no podemos percibir verdaderamente estos sonidos desde la Tierra, aunque ocasionalmente, en el viento, “alcanzamos a oír levemente estas melodías”. Esta creencia se fue extendiendo, según el texto, entre los diferentes cultores de las artes. La idea central es la existencia de una estructura cósmica superior, una armonía del universo que puede ser imitada y, a través de esa imitación, alcanzar la belleza en las obras humanas.

En el ámbito musical, el significado de armonía ha estado sujeto a múltiples transformaciones, adaptándose a los contextos y exigencias de cada época. A pesar de los cambios en la definición y concepción del término, los compositores han encontrado maneras de responder a su tiempo y buscar ese equilibrio perfecto que define la armonía. El artículo señala que, al llegar a su edición número 21, el Cartagena Festival de Música asumirá el reto de explorar este sofisticado cometido. Desde el 9 hasta el 17 de enero de 2027, cada uno de los conciertos del festival se enfocará en mostrar al público diferentes formas de equilibrio perfecto, invitando a los asistentes a un recorrido por la armonía tanto desde la música como desde la inspiración cósmica y artística de la tradición.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué explorará el Cartagena Festival de Música en su edición número 21?

De acuerdo con la información presentada, el Cartagena Festival de Música en su edición número 21, que tendrá lugar del 9 al 17 de enero de 2027, pondrá el foco en la búsqueda y expresión de la armonía. Cada uno de los conciertos mostrará interpretaciones del perfecto equilibrio, invitando al público a reflexionar sobre la relación entre la música y la estructura cósmica superior evocada en el poema de Piedad Bonnett y las ideas de Hildegarda de Bingen.

¿Qué significa ‘armonía’ en la música y cómo ha cambiado su definición?

Armonía, en el contexto musical según el texto, es el equilibrio perfecto entre los elementos que conforman una obra musical. La definición de este término ha cambiado a lo largo del tiempo, adaptándose a las tendencias y criterios de cada época. A pesar de estas transformaciones, los compositores han buscado constantemente alcanzar nuevos niveles de balance y belleza en sus creaciones musicales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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