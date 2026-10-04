Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Ana del Castillo, una de las voces más reconocidas del vallenato contemporáneo, sorprendió a sus seguidores al revelar detalles inéditos sobre su embarazo. En diálogo con el programa La Red, transmitido por Caracol Televisión, la artista confirmó que enfrentará la maternidad en solitario, una decisión que, según sus palabras, responde a la búsqueda de tranquilidad y estabilidad emocional en una etapa clave de su vida profesional.

Sigue a PULZO en Discover

La cantante manifestó que asumirá la crianza sin la compañía de una pareja y que su hijo llevará únicamente sus apellidos. La determinación de la artista está respaldada por un deseo de no depender de situaciones que puedan restarle paz, especialmente en un momento donde su carrera sigue en ascenso. Durante la entrevista, Ana del Castillo recalcó: "Yo no voy a ser la persona que va a recibir migajas, voy a tener a mi hijo sola, soy madre soltera y mi hijo va a llevar mis apellidos".

En ese mismo espacio, la intérprete de vallenato compartió que ya tiene elegidos los padrinos del pequeño: una figura destacada del entretenimiento nacional, Andrea Valdiri, será la madrina, y Jean Carlos Centeno, reconocido nombre del folclor vallenato, será el padrino. Esta decisión ha despertado gran interés, ya que ambos nombres tienen un peso significativo en el ámbito artístico colombiano.

Respecto a su estado de gestación, Ana del Castillo narró los síntomas y cambios que ha experimentado, entre ellos algunas molestias propias del embarazo y antojos típicamente caribeños como butifarra, mango con sal y limón. La cantante expresó su alegría por vivir esta experiencia por primera vez y mencionó síntomas como acidez y dolor de cabeza. Esto no la ha apartado de sus presentaciones, aunque ha tomado medidas adicionales, como limitar el contacto físico cercano con sus seguidores después de los conciertos, "para proteger la salud de su bebé".

Finalmente, la artista confesó que el nombre de su primogénito será Noah, una elección de origen bíblico que refleja su arraigo religioso. Sobre esto comentó: "Es Noah con h. Porque es Noé en español, pero en hebreo es Noah. Todo es bíblico, yo creo mucho en Dios".

¿Por qué Ana del Castillo decidió que su hijo llevará solo sus apellidos?

La decisión de Ana del Castillo de que su hijo lleve únicamente sus apellidos surge de su convicción de asumir la maternidad en solitario y proteger su tranquilidad. Según contó en La Red, la artista quiere evitar depender de circunstancias externas relacionadas con su expareja y afirma que está preparada para criar a su hijo sin recibir "migajas" de nadie.

¿Qué significado tiene el nombre Noah y por qué lo eligió Ana del Castillo?

La intérprete explicó que el nombre Noah fue escogido por su origen bíblico, reflejando el valor de su fe y espiritualidad. En la entrevista, señaló que Noah es la versión hebrea de Noé y resalta cualidades como el liderazgo y la consolación, valores que la cantante considera fundamentales y que espera transmitirle a su hijo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.