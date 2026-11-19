Por: Blu Radio

Blu Radio es una cadena de radio colombiana, propiedad de Caracol Televisión en donde encontrará las noticias de Colombia y el mundo sobre deportes, actualidad, tecnología, política, fútbol. Visitar sitio

La Fiscalía radicó escrito de acusación contra el cantante de música urbana Blessd, Santiago Jaramillo, conocido como ‘Dímelo Jara’, Laura Moreno y Julián Giraldo, dentro de una investigación que inicialmente estuvo relacionada con un presunto secuestro extorsivo ocurrido en Medellín. Con la acusación, el proceso avanza hacia la etapa de juicio por los hechos denunciados por Andrés Felipe Sánchez Quintero, conocido artísticamente como ‘Yo me llamo Ozuna’.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el escrito de acusación, los delitos señalados dentro del proceso incluyen acceso abusivo a un sistema informático; intimidación o amenaza con arma de fuego, armas, elementos o dispositivos menos letales, arma de fuego hechiza y arma blanca, además de constreñimiento ilegal. Sin embargo, la situación jurídica no es igual para los cuatro acusados. A Blessd se le acusa únicamente por el delito de constreñimiento, mientras que a Santiago Jaramillo, ‘Dímelo Jara’, se le atribuyen los tres delitos señalados en el proceso.

(Vea también: Blessd se sinceró sobre el episodio que lo llevó a ser detenido por microtráfico en Bogotá)

La investigación se originó en la denuncia presentada por Andrés Felipe Sánchez, quien aseguró haber sido retenido contra su voluntad durante una reunión realizada en la disquera de Blessd. Según su relato, había asistido al encuentro como representante de un artista imitador del cantante y durante la reunión integrantes del equipo de Blessd le habrían exigido firmar un contrato para comprometerse a no realizar nuevas presentaciones en las que imitara al artista.

Lee También

En el escrito de acusación, la Fiscalía describe las conductas que, según su hipótesis, habrían sido utilizadas para presionar a Sánchez y lograr que cumpliera las exigencias planteadas durante la reunión.

Trabajo criminal, mediante violencia física, intimidaciones, amenazas y presión psicológica ejercida sobre ANDRES FELIPE SANCHEZ QUINTERO, tales como las amenazas constantes de afectar su integridad física realizadas por SANTIAGO JARAMILLO y DANIEL VELASQUEZ ya fallecido y reforzadas por las afirmaciones en ese mismo sentido vía telefónica por el reconocido cantante BLEESD, STIVEN MESA LONDOÑO y en presencia de los abogados LAURA MORENO y JULIAN GIRALDO quienes no detienen el actuar sino que por el contrario redactan un contrato que prohíbe entre otras cosas, presentar cualquier denuncia por los hechos que estaban sucediendo

En esa misma descripción, el ente acusador incorpora el supuesto episodio de agresión física y la retención del teléfono celular de Sánchez, quien, de acuerdo con la investigación, habría intentado registrar lo que estaba ocurriendo durante el encuentro.

“De pegarle en su rostro por parte del señor SANTIAGO JARAMILLO en presencia de todos para quitarle el celular y verificar que el mismo se encuentra grabando la evidencia de lo que sucedía y así asegurar la inexistencia de prueba corroborativa de lo que se estaba dando, de recibir insultos constantes y repetitivos por parte de los señores DANIEL VELASQUEZ, SANTIAGO JARAMILLO junto con la realizada por STIVEN MESA LONDOÑO manera telefónica que llegaron al punto de indicarle que afectarían su integridad física, de ser amenazado de tener que pagar altas sumas de dinero; que sería demandado por parte de la doctora LAURA MORENO quienes redactarían un contrato que tenía que firmar so pena del cobro de altas sumas de dinero más el compromiso de no presentar demandas o denuncias por lo que estaba sucediendo”, agrega el documento.

Dentro de los hechos investigados también aparece Daniel Velásquez, integrante del equipo del artista y actualmente fallecido. La Fiscalía señala que la investigación contra Velásquez fue precluida por su muerte, pero lo incorpora en la descripción de los hechos que, según el ente acusador, habrían ocurrido durante la reunión.

(Lea también: Nació el hijo de Blessd: así lo presentó en redes sociales y mostró las primeras fotos del bebé)

“Como consecuencia de lo que sucedía, y con el propósito de doblegar la voluntad de la víctima, DANIEL ALEJANDRO VELASQUEZ FRANCO a quien se le precluyó la investigación por muerte, con conocimiento y aceptación de los demás presentes SANTIAGO JARAMILLO, LAURA MORENO y JULIAN DAVID GIRALDO, exhibió y dirigió un arma con apariencia de fuego contra ANDRES FELIPE SANCHEZ QUINTERO, amenazándolo con causarle la muerte si no atendía las exigencias realizadas y que entregara el celular donde se tenía evidencia del constreñimiento al cual estaba siendo sometido”, sostiene la Fiscalía.

El escrito agrega que, para el ente acusador, estos hechos se habrían desarrollado dentro de una actuación conjunta y coordinada entre los involucrados, generando temor en el denunciante.

Conducta que se desarrolló dentro de un actuar conjunto y coordinado de los aquí imputados, generando temor fundado por su vida e integridad

Otro de los elementos incorporados a la investigación corresponde a una llamada telefónica que, de acuerdo con el relato de Sánchez, habría sostenido con Blessd durante la reunión. El denunciante aseguró que el cantante le manifestó que conocía el lugar donde vivía, que era “de la calle” y que debía firmar los documentos que le exigieran las personas que se encontraban en el lugar. La audiencia se realizará el próximo 9 de febrero.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos