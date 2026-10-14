Las manifestaciones en el Eje Ambiental de Bogotá generan afectaciones en la operación de TransMilenio durante la tarde de este miércoles 14 de octubre. De acuerdo con un reporte del sistema publicado a las 3:18 p. m., 365.361 usuarios se habían visto afectados por la situación.

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La empresa informó que las movilizaciones son ajenas a la operación del sistema y confirmó que las estaciones Las Aguas y Museo del Oro permanecían cerradas temporalmente.

Qué estaciones de TransMilenio están cerradas

Las estaciones Las Aguas y Museo del Oro, ubicadas en el Eje Ambiental, presentan cierres temporales debido a las manifestaciones.

La medida puede afectar a quienes utilizan estos puntos para desplazarse por el centro de Bogotá, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales de TransMilenio para conocer las novedades del servicio antes de iniciar el recorrido.

Cuántos usuarios están afectados por las manifestaciones

El reporte divulgado a las 3:18 p. m. cifra en 365.361 los usuarios afectados por las manifestaciones. La cifra corresponde al dato informado por el sistema en ese momento y puede cambiar a medida que evolucione la situación.

Por ahora, el reporte no detalla la duración de los cierres ni la hora prevista para la reapertura de las estaciones.

Qué deben tener en cuenta los usuarios

Quienes se movilizan por el centro de Bogotá deben verificar el estado de la operación y contemplar alternativas de desplazamiento mientras continúen las afectaciones.

TransMilenio puede actualizar la información sobre los cierres y la normalización del servicio a través de sus canales oficiales. Es importante consultar los reportes más recientes, pues las condiciones de operación pueden cambiar durante la jornada.

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