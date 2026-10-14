Momentos de zozobra y prevención se vivieron en la mañana de este miércoles 14 de octubre en el centro de Bogotá, luego de que las autoridades de la Policía Metropolitana y los equipos de seguridad de Transmilenio activaran una alerta por un posible artefacto sospechoso al interior del sistema masivo de transporte. El incidente se focalizó en la estación Universidades, un punto neurálgico que moviliza diariamente a miles de estudiantes y trabajadores en la localidad de Santa Fe.

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De acuerdo con el reporte oficial emitido por la empresa gestora de transporte sobre las 8:26 a. m., la contingencia se desencadenó tras el hallazgo de una maleta abandonada en la plataforma del vagón B. De manera inmediata y siguiendo los protocolos estrictos de seguridad pública, el personal operativo procedió a acordonar y aislar la zona afectada para evitar cualquier riesgo potencial ante la sospecha de una carga explosiva.

Para tranquilidad de los usuarios que se desplazaban por este importante corredor vial del centro capitalino, el sistema confirmó que la estación no fue cerrada en su totalidad. “La estación continúa operando con normalidad a través del vagón habilitado”, precisó Transmilenio en su comunicación oficial, garantizando el flujo de pasajeros mientras las unidades especializadas antiexplosivos de la Policía hacen presencia en el sitio para realizar las comprobaciones técnicas y la inspección minuciosa del equipaje abandonado.

Las directivas del sistema enfatizaron que, una vez concluyan los procedimientos de verificación pericial y las autoridades de policía otorguen el aval de seguridad correspondiente, se procederá a la reapertura inmediata del vagón B para normalizar la atención habitual de la flota. Entre tanto, se recomendó a los usuarios mantener la calma, atender las indicaciones de los guías de movilidad en la plataforma y reportar cualquier objeto o actitud sospechosa al interior de las estaciones y articulados.

Este tipo de procedimientos preventivos cobra especial relevancia en la jornada actual, considerando la compleja coyuntura de movilidad y orden público que afronta la capital del país por cuenta de las manifestaciones y marchas programadas en diversos sectores de la ciudad, lo que ha llevado a extremar los controles de vigilancia e inteligencia en los principales nodos del transporte público.

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