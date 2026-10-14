Por: Portal Bogotá

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Desde el martes 13 de octubre de 2026, el sistema de transporte TransMiZonal, operado por TransMilenio, introdujo cambios significativos en uno de sus recorridos más utilizados en Bogotá. De acuerdo con la información oficial de TransMilenio, la ruta B900 - A900 ajusta su trayecto en el corredor de la carrera 24, afectando especialmente el desplazamiento de quienes se movilizan desde el sector de Polo hacia Galerías.

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La modificación central consiste en que, a partir de la fecha indicada, la ruta suspende la cobertura en los barrios 7 de Agosto, Quinta Mutis y Galerías. En adelante, el recorrido de este servicio finaliza en la estación Polo, eliminando varias paradas estratégicas que, hasta entonces, beneficiaban a residentes y usuarios de estos sectores. La decisión ha sido informada por TransMilenio a través de sus canales oficiales, instando a los ciudadanos a revisar con anticipación el nuevo mapa operativo para evitar contratiempos en sus rutinas diarias.

Estas modificaciones en los servicios zonales suelen surgir a raíz de necesidades logísticas, operativas o por ajustes en la planificación urbana, aunque en este caso, TransMilenio no ha detallado los motivos específicos. A pesar de ello, la entidad destaca la importancia de planificar los recorridos considerando los cambios recién implementados. Para este fin, la empresa recomienda utilizar recursos como la aplicación oficial TransMiApp o la propia página web de TransMilenio, sitios donde se pueden consultar en tiempo real las rutas vigentes y estados de la operación.

Adicionalmente, las autoridades de movilidad de Bogotá han advertido, en otros frentes, sobre la proliferación de páginas fraudulentas que intentan vender permisos irregulares del programa Pico y Placa Solidario, recalcando la necesidad de tramitar todo tipo de procedimientos únicamente a través de canales oficiales. Este llamado refuerza la constante que deben mantener los usuarios: informarse oportunamente para adaptarse a las transformaciones en el sistema de transporte y evitar ser víctimas de fraudes.

La invitación de TransMilenio es clara: planifique los trayectos con suficiente antelación y mantenga la consulta permanente de las plataformas oficiales, dado que los ajustes en las rutas pueden incidir directamente en la movilidad y tiempos de traslado en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cambios en el recorrido de la ruta TransMiZonal B900 - A900 en Bogotá?

De acuerdo con TransMilenio, la principal modificación en la ruta B900 - A900 es la suspensión del tramo que pasaba por los sectores 7 de Agosto, Quinta Mutis y Galerías, finalizando ahora en la estación Polo. Los usuarios de estas zonas deben tener en cuenta este ajuste y consultar los mapas de operación para planificar sus desplazamientos.

¿Dónde consultar la información oficial sobre rutas y cambios en TransMilenio?

La información oficial sobre rutas, cambios y el estado de la operación de TransMilenio puede ser consultada en la aplicación TransMiApp y en la página web de TransMilenio. Ambos recursos permiten a los usuarios planificar sus trayectos y mantenerse actualizados ante cualquier variación en los recorridos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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