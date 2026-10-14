Una joven murió tras caer desde el piso 12 de una de las torres del conjunto residencial Reserva de Madelena, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. El caso causó conmoción entre los habitantes del complejo residencial, quienes alertaron a las autoridades luego de escuchar un fuerte impacto.

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Tras recibir el llamado de emergencia, uniformados de la Policía y unidades de atención llegaron al lugar. Sin embargo, al verificar el estado de la joven, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

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Por ahora, las circunstancias que rodearon el hecho no han sido esclarecidas y las autoridades trabajan para reconstruir lo sucedido.

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Luego de la emergencia, integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) hicieron presencia en el conjunto residencial, acordonaron el área y adelantaron las primeras diligencias judiciales. Entre las labores investigativas se encuentran la inspección técnica del lugar y la recopilación de testimonios de personas que pudieron haber presenciado algún momento relacionado con la caída.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades mantienen abiertas varias hipótesis para determinar si la joven cayó accidentalmente, si se trató de una decisión personal o si pudo existir la intervención de otra persona.

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Hasta el momento, no se ha establecido públicamente cuál de estas posibilidades explicaría lo ocurrido.

En medio de la investigación, las grabaciones de las cámaras de seguridad del conjunto residencial podrían aportar información sobre los momentos previos al hecho. Asimismo, los testimonios de los residentes serían fundamentales para reconstruir la secuencia de acontecimientos.

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El cuerpo de la joven fue trasladado a Medicina Legal, entidad encargada de realizar los procedimientos correspondientes para establecer las causas de la muerte.

Mientras avanzan las diligencias, habitantes de Reserva de Madelena esperan que las autoridades esclarezcan lo sucedido y entreguen respuestas sobre las circunstancias en las que murió la joven. Por ahora, la investigación continúa y no hay una conclusión oficial sobre cómo se produjo la caída.

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