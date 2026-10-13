La investigación por la muerte de Ayelén Sofía Páez Oliveros, la adolescente de 16 años que desapareció en Bogotá en agosto de 2025, tiene dos líneas judiciales abiertas.

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(Vea también: Revelan último video con vida de Ayelén Sofía, adolescente que llevaba 14 meses desaparecida)

Tras la identificación de su cuerpo en una zona rural de Sopó, Cundinamarca, la Fiscalía busca establecer qué ocurrió durante los 14 meses en los que no se conoció su paradero.

El caso está bajo la atención de dos despachos del ente acusador, que trabajan de manera coordinada para esclarecer tanto las circunstancias de la desaparición como las de la muerte de la joven. Así lo explicó la representación judicial de la familia en declaraciones recogidas por medios como El Tiempo y Blu Radio.

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La confirmación de la identidad por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal permitió establecer que el cuerpo encontrado en Sopó correspondía a Ayelén. Sin embargo, el hallazgo no resolvió los interrogantes sobre cómo llegó hasta ese lugar, qué sucedió después de que perdió contacto con su familia y si hubo participación de otras personas.

Por ahora, no se ha divulgado una conclusión definitiva sobre la causa de muerte. La representación de víctimas indicó que están pendientes nuevos análisis periciales para contar con más elementos científicos que ayuden a reconstruir los hechos.

Petición de la familia de Ayelén Sofía

Según informó El Tiempo, la primera línea e hipótesis está relacionada con una posible desaparición forzada. Los investigadores buscan establecer qué ocurrió desde el 9 de agosto de 2025, cuando la adolescente salió de su vivienda en Bogotá y no regresó, hasta el momento en que fue encontrada.

La segunda investigación se concentra en el presunto homicidio, con el propósito de esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si existió responsabilidad penal de terceros. Esta línea requiere establecer qué sucedió con la joven y reunir pruebas que permitan sustentar las conclusiones de las autoridades.

De acuerdo con la información difundida por citado medio, el abogado de la familia de la víctima pide que se unifiquen las dos líneas de investigación para facilitar el avance del caso.

Uno de los asuntos pendientes es el resultado de nuevos estudios forenses. Estos análisis podrían aportar información sobre la causa de muerte y la eventual presencia de signos de violencia, aspectos que todavía no cuentan con una conclusión pública definitiva.

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