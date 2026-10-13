Una cámara de seguridad registró a Ayelén Sofía Páez Oliveros en una avenida de Bogotá durante la madrugada del 10 de agosto de 2025. Más de un año después, Medicina Legal confirmó que el cuerpo encontrado en una zona rural de Sopó, Cundinamarca, correspondía a la adolescente, cuyo caso continúa bajo investigación.

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(Vea también: Confirmado que cuerpo hallado en Sopó corresponde a Ayelén Sofía Páez, adolescente desaparecida en Bogotá)

La grabación volvió a cobrar importancia tras conocerse la identificación de la joven, quien tenía 16 años cuando su familia perdió contacto con ella. El registro, divulgado por Citytv y retomado por La Kalle, permite ubicarla en un punto de la capital después de que sus allegados reportaran su desaparición, aunque no aclara qué ocurrió posteriormente.

Ayelén había desaparecido el 9 de agosto de 2025, cuando se preparaba para presentar las pruebas Saber 11. Su familia contó que ese día compartió con ellos y estuvo estudiando antes de salir de la vivienda para comprar algo en una tienda. Sin embargo, no regresó y tampoco asistió al examen que tenía previsto presentar al día siguiente.

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La búsqueda se extendió durante aproximadamente 14 meses. La confirmación de Medicina Legal permitió establecer el paradero de la adolescente, pero todavía hay preguntas sobre sus últimos movimientos, las circunstancias de su muerte y las personas que podrían tener información relevante para esclarecer el caso.

⚠️ Se cumplen dos semanas en las que no se sabe nada de Ayelén Sofía Páez Oliveros, una joven de 16 años que desapareció en Bogotá justo antes de presentar el Icfes. Jennifer Rodríguez le cuenta los detalles en el video. 🎬 Realización: Jerson Cruz. https://t.co/FQw4L3dSNC — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 29, 2025

Qué muestra el último video conocido de Ayelén Sofía

La grabación de seguridad corresponde a la madrugada del 10 de agosto de 2025, alrededor de las 3:30 a. m. En las imágenes se observa a una joven caminando por la avenida Primero de Mayo, en Bogotá, vestida con prendas similares a las descritas en el cartel de búsqueda.

Según la información publicada por El Tiempo y La Kalle, la adolescente llevaba un jean azul y una chaqueta negra. En el tramo captado por la cámara aparece sola y camina rápidamente. La descripción difundida entonces también señalaba que parecía desorientada y que no llevaba el bolso negro mencionado entre los elementos asociados a su desaparición.

El registro fue una pista importante porque permitió establecer que Ayelén había sido vista en ese sector durante la madrugada siguiente al día en que su familia perdió contacto con ella. No obstante, las imágenes no muestran qué ruta tomó después, si se encontró con alguien o dónde estuvo durante los meses posteriores.

Por esa razón, el video no permite reconstruir por sí solo todo lo ocurrido. Su importancia está en que documenta uno de los últimos momentos conocidos de la adolescente en Bogotá, antes de que su paradero permaneciera sin esclarecer durante más de un año.

La última vez que su familia vio a Ayelén

Claudia Oliveros, madre de la joven, relató a Citytv que el 9 de agosto de 2025 estuvieron juntos durante buena parte del día. Según su testimonio, Ayelén se había dedicado a estudiar para el Icfes y salió de la casa para hacer una compra.

“Estuvo con nosotros todo el día, desayunamos, almorzamos. Estuvo estudiando todo el día para el Icfes. Simplemente, en un momento salió a comprar algo en la tienda y no volvió. No se presentó al Icfes. No tuvimos más noticias de ella”, contó Oliveros.

El cartel de búsqueda ubicaba la última vez que fue vista por sus familiares el 9 de agosto, hacia las 5:00 p. m., en inmediaciones de la calle 67 con carrera Séptima, en la localidad de Chapinero. La grabación de la avenida Primero de Mayo corresponde a otro momento: varias horas después, durante la madrugada del día siguiente.

La diferencia entre ambos registros ayuda a establecer una cronología de los últimos movimientos conocidos de Ayelén, pero no explica cómo llegó de un punto a otro ni qué pasó después de la grabación.

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