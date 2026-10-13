Un nuevo temblor se registró en Colombia durante la noche de este martes 13 de octubre de 2026. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 3,7, con epicentro en Los Santos, Santander, y una profundidad de 147 kilómetros.

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De acuerdo con el boletín del SGC, el evento ocurrió a las 9:55 p. m., hora local. La profundidad reportada permite clasificarlo como un sismo intermedio, pues su foco se ubicó a más de 70 kilómetros bajo la superficie terrestre. Según indicó un usuario en redes sociales “se sintió suave en Floridablanca”.

Los Santos es una zona de Santander reconocida por su actividad sísmica. Allí se han registrado numerosos movimientos telúricos, incluidos eventos que han sido percibidos en otras regiones del país.

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Este sismo se presentó horas después de otro movimiento de mayor magnitud en el mismo municipio. A las 4:24 p. m., el SGC reportó un temblor de magnitud 5,0 y una profundidad de 149 kilómetros, que fue sentido en varias ciudades colombianas.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-13, 21:55 hora local Magnitud 3.7. Profundidad 147 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/PyMv2vHXH1 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 14, 2026

Cómo reportar un temblor en Colombia ante el SGC Las personas que sientan un movimiento sísmico pueden reportarlo a través del formulario Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano (SGC), disponible en sismosentido.sgc.gov.co. La información permite evaluar la intensidad del temblor y conocer sus efectos en diferentes lugares del país. Para diligenciar el formulario, sigue estos pasos: Selecciona el sismo: busca el evento que sentiste según la fecha y la hora. Si no aparece en la lista, el sistema ofrece una opción para reportarlo. Indica dónde estabas: selecciona el departamento, municipio y centro poblado, e ingresa una dirección aproximada. Describe cómo lo percibiste: señala si estabas dentro o fuera de una edificación, en qué piso te encontrabas y qué tan fuerte sentiste el movimiento. Reporta los efectos observados: informa si vibraron puertas, ventanas o muebles, si cayeron objetos o si notaste daños en la construcción. Envía la información: revisa las respuestas y completa el formulario. Los datos de contacto son opcionales. Estos reportes ayudan al SGC a establecer cómo se sintió un mismo evento en diferentes zonas. La magnitud mide el tamaño del evento sísmico, mientras que la intensidad describe sus efectos en las personas, los objetos y las edificaciones.

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Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.