El epicentro del sismo fue localizado en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander. La Red Sismológica Colombiana actualizó la magnitud a 5,0, cifra que explica por qué el movimiento se percibió con especial intensidad en los pisos superiores de las edificaciones.

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Los sectores de Cabecera y el centro de Bucaramanga fueron los más afectados en cuanto a la percepción del sismo. Un corresponsal de Blu Radio en Santander señaló que: “Fue tremendo el susto… Se sintió con fuerza en los edificios altos, sobre todo el sector de cabecera y el centro de la capital santandereana. Hubo evacuación de edificaciones, incluso alcanzaron a sonar algunas de las alarmas de los edificios, alarmas precisamente que fueron instaladas después del fuerte sismo de hace 2 meses que sacudió a todo el país”.

El movimiento no se limitó a Bucaramanga. Según la misma fuente, el sismo también se sintió con fuerza en San Gil, en Barrancabermeja, Magdalena Medio, y norte de Santander, lo que evidencia el amplio radio de percepción del temblor en la región.

Hasta el momento de la transmisión, las autoridades del departamento de Santander no reportaron daños en infraestructura ni víctimas. No obstante, el susto vivido por los habitantes fue considerable, especialmente entre quienes trabajan o residen en torres y edificaciones de varios pisos.

“Por el momento, las autoridades no reportan ningún tipo de daño en el departamento de Santander, pero sí un gran susto que se vivió a la hora de la tarde de hoy aquí en la capital santandereana”, sentenció el corresponsal de Blu durante la transmisión.

¿Qué tan seguido se producen sismos en Los Santos, Santander?

Los Santos es uno de los municipios del departamento de Santander con mayor actividad sísmica registrada en Colombia, ubicado en una zona de confluencia de fallas geológicas activas. La Red Sismológica Colombiana monitorea constantemente esta región debido a su historial de movimientos telúricos de diversa magnitud.

¿Qué hacer durante la evacuación de un edificio tras un sismo en Colombia?

Las autoridades colombianas recomiendan seguir las rutas de evacuación señalizadas, no usar los ascensores y alejarse de vidrios y estructuras que puedan colapsar. Una vez fuera del edificio, los protocolos indican ubicarse en zonas abiertas, lejos de postes y fachadas, y esperar la instrucción de los organismos de socorro antes de reingresar.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.