Las autoridades de Estados Unidos identificaron a Hassan Jihad Ibn Kariem, un hombre de 42 años que murió el lunes 12 de octubre tras salir expulsado de una montaña rusa en el parque de diversiones Six Flags Over Georgia, ubicado cerca de Atlanta, en el estado de Georgia. El caso continúa bajo investigación y provocó el cierre preventivo de otras atracciones similares.

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De acuerdo con información divulgada por la Policía del condado de Cobb, Kariem era residente de Atlanta. Además, trabajaba en Wesley International Academy, una institución educativa que hace parte del sistema de Atlanta Public Schools.

¿Quién era Hassan Jihad Ibn Kariem?

Más allá de las circunstancias de su muerte, las autoridades educativas destacaron la trayectoria de Kariem dentro de la comunidad escolar. Según reportes de medios estadounidenses, se desempeñaba como administrador de tecnologías de la información y también estaba vinculado a labores de enseñanza tecnológica y entrenamiento de robótica.

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Atlanta Public Schools expresó sus condolencias a los familiares, amigos, compañeros de trabajo y estudiantes del hombre, a quien describió como un integrante muy apreciado de la comunidad educativa.

La institución señaló que su presencia y el impacto que tuvo en quienes lo rodeaban serían recordados, mientras sus allegados afrontan la pérdida.

¿Qué pasó en la montaña rusa de Six Flags?

El accidente ocurrió el lunes por la tarde en Goliath, una de las atracciones más conocidas de Six Flags Over Georgia. Según la información preliminar recopilada por los investigadores, Kariem salió expulsado de su asiento mientras el tren de la montaña rusa estaba en movimiento.

🇺🇸 ÚLTIMA HORA: Un hombre murió tras caer de la montaña rusa Goliath en el parque Six Flags Over Georgia, en el condado de Cobb, según autoridades locales. El incidente, que obligó a evacuar la atracción y dejó otros cuatro heridos, ya está bajo investigación. https://t.co/MulOqfWpSR — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 12, 2026

Testigos entrevistados por medios locales relataron que el hombre quedó fuera de su asiento durante el recorrido. Uno de ellos describió que lo vio elevarse de lado, mientras otras personas aseguraron que intentaron reaccionar ante lo ocurrido.

La Policía indicó que, durante la caída, Kariem golpeó a otros visitantes antes de terminar debajo de la atracción. Las autoridades reportaron que varias personas también resultaron lesionadas, aunque la información inicial no precisó la cantidad exacta ni la gravedad de sus heridas.

Por ahora, no se ha establecido públicamente qué provocó que el hombre saliera expulsado de la montaña rusa. Los investigadores continúan recopilando testimonios y examinando las circunstancias del accidente.

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Cerraron otras nueve montañas rusas tras el accidente

La muerte de Kariem llevó a Six Flags a suspender temporalmente la operación de nueve montañas rusas similares, distribuidas en seis parques de Estados Unidos y Canadá, como medida preventiva.

La decisión se tomó mientras se revisan las circunstancias del caso. La empresa manifestó que está colaborando con las autoridades y expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y a las personas afectadas por el incidente.

Entretanto, la Policía del condado de Cobb mantiene activa la investigación para esclarecer lo ocurrido en Goliath y determinar las circunstancias que llevaron a la muerte del hombre de 42 años.

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