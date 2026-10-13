El excanciller Álvaro Leyva anunció este martes 13 de octubre de 2026 que entregó a la Embajada de Estados Unidos en Colombia documentos relacionados con sus denuncias contra el expresidente Gustavo Petro.

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Según afirmó, la documentación fue recibida el pasado 9 de octubre en la sede diplomática de Bogotá, por medio del encargado de negocios, Hugo Guevara.

En un comunicado público, Leyva divulgó una carta dirigida al presidente Abelardo De La Espriella y al fiscal general de Estados Unidos, en la que reiteró su intención de aportar información sobre actuaciones que asegura haber adelantado ante funcionarios del Departamento de Justicia estadounidense.

El exministro señaló que previamente había enviado un mensaje al secretario de Estado, Marco Rubio, el 15 de septiembre, para anunciar su propósito de entregar los documentos.

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Además, aseguró que su intención es respaldar sus señalamientos con actuaciones penales y nombres de testigos que considera relevantes para esclarecer los presuntos delitos que atribuye a Petro.

Sin embargo, la información divulgada no especifica cuáles son los documentos entregados, quiénes son los testigos mencionados ni qué delitos concretos estarían bajo investigación.

Tampoco hay información que confirme que las autoridades estadounidenses hayan iniciado un proceso judicial o una revisión formal de las supuestas pruebas.

Por ahora, la imagen publicada por Leyva acredita la recepción de una comunicación en la Embajada, pero no demuestra que Estados Unidos haya tomado medidas judiciales contra el exmandatario colombiano.

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