El ajedrez político de cara a la jornada de movilizaciones del próximo 14 de octubre recibió un duro revés analítico desde los micrófonos de Blu Radio. Para el exfuncionario y analista político Luis Ernesto Gómez, la decisión de la oposición de saltar a las calles en contra de la administración actual constituye una jugada desacertada y completamente divorciada de la realidad social que vive el país tras las recientes coyunturas nacionales.

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Durante su intervención radial, Gómez fue categórico al señalar que la convocatoria liderada por sectores afines al petrismo y sindicales resulta prematura. “Yo creo que la convocatoria no solo es prematura sino es una mala estrategia por parte de la oposición”, sentenció el analista, al advertir sobre el riesgo político que implica pretender medir fuerzas en el asfalto contra un Ejecutivo que apenas acumula dos meses en el poder, el cual además afronta los millonarios retos de reconstrucción tras el reciente sismo de magnitud 8.0 y que, por ende, mantiene altos niveles de compasión y respaldo ciudadano.

El análisis profundizó en la desconexión discursiva que arrastra la izquierda con uno de los sectores electorales más decisivos del tablero nacional: la clase media urbana. Según el criterio expuesto en el espacio radial, el triunfo de Gustavo Petro en los comicios de 2022 se cimentó precisamente en su capacidad para persuadir a este segmento poblacional, un logro que hoy se desvanece porque el discurso tradicional de los partidos de izquierda y de centrales obreras como la CUT se queda corto frente a las verdaderas prioridades de dichos ciudadanos, quienes priorizan el mejoramiento tangible de sus ingresos y estabilidad económica.

En esa misma línea crítica, Gómez recordó que figuras como Iván Cepeda no lograron conectar ni hablarle de manera efectiva a esa clase media, capitalizando por el contrario un espacio que el actual mandatario, Abelardo De La Espriella, supo interpretar con éxito durante su campaña presidencial. Para el experto, la oposición está replicando exactamente el mismo fallo táctico al organizar una protesta concebida “de la izquierda para la izquierda”, incapaz de sintonizarse con los dolores y aspiraciones cotidianas de la ciudadanía urbana.

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La radiografía planteada pone en evidencia que la gran apuesta de calle de la próxima semana corre el peligro de convertirse en un monólogo sectorial que desatiende el pulso real de la opinión pública. Mientras los organizadores afinan las consignas y preparan las pancartas para la jornada del 14 de octubre, voces independientes advierten que la estrategia de confrontación frontal contra un gobierno en fase de consolidación y emergencia humanitaria podría fracturar aún más el capital político de una oposición que insiste en mirar hacia adentro en lugar de sintonizarse con las urgencias del ciudadano de a pie.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.