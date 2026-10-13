“Ni un derecho menos para quien protesta en paz, ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo urbano.” Bajo esa premisa, el presidente Abelardo De La Espriella destapó las cartas del Gobierno frente a la jornada de movilizaciones convocada para el próximo miércoles 14 de octubre, apuntando directamente contra el expresidente Gustavo Petro, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y los alfiles legislativos del Pacto Histórico.

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Las tensiones institucionales escalaron luego de que el propio Petro instara a preparar una lucha sindical y callejera que escalaría hacia una huelga general, exigiendo un salario mínimo elevado para 2027 y planes de contingencia frente al hambre y la sequía. A este llamado se sumó Fecode, ratificando su salida a las calles para blindar el GOMAG, reclamar el pago de prestaciones sociales y exigir garantías en un sistema de salud digno para el magisterio.

Lejos de matizar la confrontación, De La Espriella etiquetó a los organizadores como “instigadores de la maldad”. Durante su alocución, el mandatario endilgó a los promotores del paro la responsabilidad directa por el estado financiero y fiscal heredado. “Quienes promueven el paro y buscan con él volver a causar el caos y desestabilizar al Gobierno son los mismos que dejaron el país quebrado, ad portas de un apagón, con el sistema de salud en cuidados intensivos, con la soberanía energética comprometida y con los recursos públicos depredados y saqueados”, sentenció, reprochando que se agiten las vías de hecho en plena fase de reconstrucción nacional tras el sismo de magnitud 8.0 que sacudió al continente.

Como respuesta táctica al clima de protesta, la administración central blindó la vigencia del decreto que faculta a la fuerza pública para intervenir de manera drástica en aquellas concentraciones donde confluyan el vandalismo y el bloqueo sistemático de vías. “Si pretenden incendiar a Colombia se van a encontrar con la determinación del tigre para defender lo que en derecho corresponde”, advirtió el jefe de Estado, marcando una línea roja infranqueable para el orden público.

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En medio del choque político, el Ejecutivo blindó su gestión social y operativa reportando que el Fondo Milagro arrancó operaciones con un billón de pesos destinados estrictamente a socorrer los estragos del terremoto, exigiendo trazabilidad absoluta sobre cada peso ejecutado. Paralelamente, la Casa de Nariño ventiló balances operacionales de sus primeros dos meses en el poder, confirmando la neutralización de 33 cabecillas de estructuras criminales, incluidos mandos de las disidencias de las Farc como alias ‘La Morocha’, ‘Lobo’ o ‘Emanuel’, ‘Max Max’ y ‘Ruso’ o ‘Alemán’. Con las cartas sobre la mesa, la pugna por las calles del 14 de octubre se perfila como el examen de fuego definitivo para la cohabitación política del país.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.