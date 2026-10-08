Gustavo Bolívar sorprendió al reconocer una característica que le gusta de Abelardo De La Espriella, pese a las diferencias políticas que mantiene con el presidente. Durante una entrevista con revista Semana, el exsenador destacó la energía del mandatario y su disposición para trabajar, aunque dejó claro que tiene reparos frente a su estilo y algunas de sus decisiones.

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En el programa ‘El Debate’, Bolívar explicó que valora a las personas que asumen sus responsabilidades con disciplina y mantienen un ritmo constante de trabajo. Según dijo, esa es una de las cualidades que identifica en el jefe de Estado.

Sin embargo, el reconocimiento no significó que respaldara la forma en que De La Espriella se presenta públicamente ni las decisiones de su administración. Bolívar señaló que hay comportamientos del presidente que considera cuestionables, especialmente por tratarse de una persona que ocupa la jefatura del Estado.

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Bolívar cuestionó el estilo del presidente

Durante la entrevista con la revista, el exsenador mencionó las apariciones de De La Espriella con armas de fuego y las imágenes en las que ha caminado entre personas muertas, como aspectos que le generan críticas.

“Las críticas todas a su estilo, el tema de caminar entre los muertos, de andar con una pistola un presidente de la República; hay muchas cosas que le podemos criticar”, sostuvo Bolívar.

De esta manera, diferenció el reconocimiento a la capacidad de trabajo del mandatario de su desacuerdo con algunas de sus actuaciones públicas. También manifestó reservas sobre las reformas que impulsa el Gobierno, pues considera que sus propuestas no ofrecen garantías suficientes de mejorar las condiciones sociales y económicas de la población más vulnerable.

“Ojalá le vaya bien” a De La Espriella, dijo Bolívar

Pese a sus reparos, Bolívar aseguró que no desea que al Gobierno le vaya mal. En su conversación con Semana, explicó que un eventual fracaso de la administración tendría consecuencias para los colombianos, especialmente para quienes enfrentan dificultades económicas.

Por eso, expresó su deseo de que sus propias críticas resulten equivocadas y de que las decisiones del presidente tengan resultados favorables para el país.

El exsenador también reconoció que los escándalos de corrupción que han rodeado al Gobierno son cuestionamientos que no se pueden ignorar. Aun así, defendió la importancia de evaluar la gestión de una administración más allá de esos episodios y pidió que quienes hayan cometido delitos respondan ante la justicia.

La postura de Bolívar, por tanto, combina el reconocimiento a una cualidad personal del mandatario con cuestionamientos sobre su comportamiento público y sus propuestas. Su mensaje central fue que, independientemente de las diferencias políticas, espera que la gestión presidencial dé resultados positivos para los ciudadanos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.