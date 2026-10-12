El presidente Abelardo de la Espriella se refirió este lunes 12 de octubre a las movilizaciones convocadas para el próximo miércoles 14 de octubre y lanzó fuertes críticas contra quienes promueven la jornada de protesta.

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(Vea también: Procuraduría lanzó advertencia por amenazas contra Abelardo de la Espriella y ministro de Justicia)

Durante su alocución presidencial, el mandatario aseguró que sus promotores son los mismos que, según él, dejaron al país en una situación económica y energética crítica, y los señaló de buscar desestabilizar a su Gobierno.

El tema fue el sexto que abordó el jefe de Estado durante su intervención, en la que también se refirió a las medidas que, según anunció, deberán adoptar las autoridades para garantizar la movilidad, prevenir hechos violentos y proteger a quienes participen en las manifestaciones, así como a los ciudadanos que deban cumplir sus actividades cotidianas.

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“El próximo miércoles 14 de octubre está anunciada una movilización nacional. Quiero hablarles con total claridad, tanto a quienes saldrán a manifestarse como para quienes ese día tendrán que trabajar, estudiar, atender una cita médica o desplazarse por el país”, expresó De la Espriella.

El mandatario aseguró que impartió instrucciones para que las autoridades coordinen las medidas necesarias con los organizadores de las protestas. Entre las acciones mencionadas incluyó la movilidad, la prevención, la atención de emergencias y la protección de las personas.

“He dado instrucciones claras para que las autoridades coordinen con los organizadores las medidas necesarias de movilidad, prevención, atención de emergencias y protección de las personas”, afirmó.

De la Espriella hizo llamado a protestar pacíficamente

Durante su intervención, el presidente también se refirió al papel que deberá cumplir la fuerza pública durante las movilizaciones y sostuvo que sus actuaciones deben ajustarse a la ley.

“La fuerza pública deberá actuar con legalidad, necesidad y proporcionalidad. La legalidad es cuidar la vida, prevenir la violencia y permitir que la jornada transcurra en paz”, manifestó.

De la Espriella advirtió que el derecho a la protesta no puede utilizarse como justificación para cometer agresiones o afectar a otras personas. En ese sentido, enumeró algunas conductas que, según dijo, no estarán permitidas durante la jornada.

“Quiero ser claro en esto: la protesta no autoriza agredir a otros ciudadanos, no autoriza destruir bienes, amenazar a trabajadores ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencia. Frente a hechos que constituyan delitos, las autoridades actuarán conforme a la ley”, señaló.

El mandatario también les pidió a los convocantes que ejerzan su derecho de manera pacífica y ayuden a evitar provocaciones. A quienes no participen en las manifestaciones, les aseguró que su Gobierno trabajará para proteger sus derechos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

“A los convocantes les pido que ejerzan su derecho de manera pacífica y contribuyan a prevenir provocaciones. A quienes no participen les aseguro que el Gobierno trabajará para proteger sus derechos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales”, agregó.

El presidente cuestionó a quienes convocan al paro

La parte más crítica de su pronunciamiento llegó cuando se refirió directamente a quienes, según él, están detrás de la convocatoria. De la Espriella vinculó las movilizaciones con una supuesta intención política de generar desorden y debilitar a su administración.

“Quienes promueven el paro y buscan con él volver a causar el caos y desestabilizar al Gobierno son los mismos que dejaron al país quebrado, ad portas de un apagón, con la salud en cuidados intensivos, con la soberanía energética comprometida y con los recursos públicos saqueados”, afirmó.

El jefe de Estado insistió en sus cuestionamientos y aseguró que la convocatoria busca aprovechar la coyuntura para impulsar intereses políticos contrarios a su administración.

“A esos mismos, después del terremoto, se les ocurre convocar un paro que solo busca engañar al pueblo, que es lo que saben hacer, generando caos para lograr un fin politiquero en contra de mi Gobierno”, sostuvo.

Finalmente, De la Espriella lanzó una advertencia a quienes, en su opinión, pretenden promover hechos violentos durante las manifestaciones y aseguró que su administración responderá dentro del marco legal.

“Son instigadores de la maldad, y no luchadores por la libertad. Y si pretenden incendiar a Colombia, se van a encontrar con la determinación del ‘Tigre’ y su Gobierno para hacer lo que en derecho corresponde, que es defender la vida, honra y bienes de todos los colombianos”, concluyó.

Así, el presidente centró su mensaje sobre las protestas del 14 de octubre en dos puntos: el llamado a que las movilizaciones transcurran pacíficamente y sus señalamientos contra quienes considera responsables de promover el paro. Sus declaraciones se produjeron en el marco de una alocución en la que abordó diferentes asuntos de la agenda nacional.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.