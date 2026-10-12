Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El ambiente político colombiano se encuentra marcado por una nueva convocatoria a manifestaciones, esta vez liderada por el Pacto Histórico y respaldada por el expresidente Gustavo Petro. El llamado fue renovado a través de un mensaje claro del propio Petro, quien aseguró que se hará presente como líder de la oposición en la marcha prevista para el 14 de octubre en Bogotá. Según declaraciones recogidas por El Espectador, el exmandatario invitó a "todo el pueblo trabajador de la ciudad" a unirse a la jornada, que ha sido respaldada también por sectores sindicales. Sin embargo, el escenario actual dista del que se vivió en convocatorias anteriores, principalmente por la reorganización interna y las divisiones que atraviesan varias de las organizaciones que históricamente acompañaron a Gustavo Petro en sus movilizaciones.

Sigue a PULZO en Discover

Un caso representativo es el de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que bajo la presidencia de Fabio Arias, enfrenta una significativa fractura interna. Mientras un sector minoritario se mantiene alineado con la oposición, la mayoría de su Comité Ejecutivo Nacional, es decir, 11 de los 21 integrantes, manifestó su respaldo a las políticas implementadas por el actual presidente Abelardo de la Espriella. A pesar de esta posición, la CUT mantiene su llamado a las calles. Como lo expresó Carlos Rivas, fiscal de la organización, la CUT se caracteriza por su pluralismo. Rivas recalcó que los recientes cambios internos responden a procesos naturales, y afirmó que "esto no nos hace abelardistas", insistiendo en la sana coexistencia de posturas diversas dentro del sindicato.

El reacomodo sindical no se limita a la CUT. La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que no participará en la manifestación del 14 de octubre. Fecode, el principal gremio de maestros, también está hoy distanciado de la izquierda debido a dificultades en el régimen especial de salud que los cobija, sobre el cual el gobierno De la Espriella adelanta auditorías y ha encontrado irregularidades en la implementación del nuevo modelo. Respecto a la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato más grande de Ecopetrol, la postura no es clara; aunque recientemente ha tenido acercamientos con la presidencia, aún no se define su rol en las protestas promovidas por sectores afines a Petro.

Otro actor relevante en la convocatoria es el exministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien calificó de "masacre laboral" los recientes movimientos en las entidades públicas y llamó a trabajadores y contratistas a movilizarse y ejercer acciones legales. Como puntualizó en declaraciones citadas por El Espectador, invitó a la concentración del 14 de octubre en el Parque Nacional de Bogotá y en otros puntos principales del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué están divididos los sindicatos frente a la marcha del 14 de octubre?

La división sindical frente a la convocatoria del 14 de octubre radica principalmente en diferencias internas sobre el respaldo o la oposición a las políticas del gobierno de Abelardo de la Espriella. Así lo muestran los casos de la CUT, donde la mayoría apoya al Gobierno, y de la CGT y Fecode, que mantienen posiciones distantes respecto a la oposición y a los organizadores de la marcha. Esta fragmentación se relaciona con procesos de reorganización, posturas sobre auditorías estatales y debates internos sobre el rumbo que deben tomar frente a la coyuntura política actual.

¿Qué denuncias motivan la movilización liderada por Gustavo Petro?

La movilización impulsada por Gustavo Petro y respaldada por figuras como Antonio Sanguino obedece a críticas por supuestas "masacres laborales", es decir, despidos y cambios en entidades públicas, así como desacuerdos con las políticas del actual gobierno. Las declaraciones recogidas en El Espectador subrayan que los convocantes buscan defender los derechos de trabajadores y contratistas, promover la movilización popular y visibilizar su inconformidad con lo que consideran una persecución laboral en la actual administración.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.