Por: Portal Bogotá

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Este martes 13 de octubre de 2026 se llevarán a cabo cortes de agua en Bogotá y municipios cercanos debido a obras adelantadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), con el objetivo de mejorar el suministro del servicio en varias localidades. De acuerdo con información oficial de la EAAB publicada por el portal bogota.gov.co, estos trabajos buscan minimizar afectaciones mayores en las tuberías y otros componentes de la red, previniendo daños que podrían interrumpir el acceso al agua potable de forma más prolongada y grave.

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La EAAB precisó que la suspensión temporal es indispensable para ejecutar actividades como la verificación de medidores de gran escala (macromedidores), el destaponamiento de tuberías y la instalación de accesorios. Estas acciones permiten detectar posibles fallas, mantener la red en condiciones óptimas y, de esta manera, garantizar la adecuada distribución del agua para todos los usuarios.

El cronograma para Bogotá inicia en la localidad de Engativá, donde los barrios San Marcos, Villa Luz, Los Chigüiros, Engativá Centro, Álamos Industrial, Santa Helenita, Viña del Mar, La Faena, Villas del Dorado y Villa Gladis se verán afectados desde las 2:00 de la tarde durante aproximadamente 4 horas, debido a la verificación de un macromedidor. Por otro lado, el sector San Ignacio sufrirá interrupciones desde las 9:00 de la mañana hasta por 24 horas a causa de un taponamiento de la red.

En la localidad de Ciudad Bolívar, los barrios Sumapaz, San Rafael, Bellavista Lucero Alto, Lucero del Sur, Gibraltar Sur, Lucero Alto, La Alameda, Cedritos del Sur, Quiba y Naciones Unidas estarán sin servicio entre la carrera 18Q Bis B y la avenida carrera 17, y entre la avenida calle 61 sur y la calle 80A sur. El corte iniciará a las 8:00 de la mañana y se extenderá hasta por 24 horas, con motivo de la instalación de accesorios en la red.

También en municipios cercanos, como Soacha (Cundinamarca), existirán suspensiones desde las 10:00 de la mañana hasta por 24 horas. Los barrios Andalucía, Balcón Real, Llano Grande, El Cardal, entre otros, tendrán el servicio restringido por mantenimiento preventivo en la red, según datos de la EAAB.

La EAAB recomienda a los usuarios almacenar agua en tanques antes del inicio de los cortes y, si se hace en recipientes, consumirla en 24 horas. Se pide también el uso racional del agua, priorizando higiene personal y alimentación. Para hospitales, clínicas y centros de alta afluencia, se dispondrá de carrotanques, los cuales pueden solicitarse a través de la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios tendrán cortes de agua en Bogotá este martes 13 de octubre de 2026?

De acuerdo con la información oficial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), los cortes de agua cubrirán barrios como San Marcos, Villa Luz, Los Chigüiros, Engativá Centro, Álamos Industrial, Santa Helenita, Viña del Mar, La Faena, Villas del Dorado y Villa Gladis en la localidad de Engativá, además de San Ignacio y sectores en Ciudad Bolívar como Sumapaz, San Rafael, Lucero Alto y otros. Todos estos cortes ocurrirán en franjas horarias específicas según labores técnicas, como lo reportó bogota.gov.co.

¿Qué medidas recomienda la EAAB durante los cortes de agua?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) sugiere a los usuarios llenar tanques de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas y priorizar el lavado de manos y la preparación de alimentos. Para instituciones con alta demanda, como hospitales y clínicas, se ofrecerá el apoyo de carrotanques, los cuales pueden solicitarse comunicándose a la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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