Por: Portal Bogotá

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Varios barrios de Bogotá y un sector de Soacha enfrentarán cortes de luz este martes 13 de octubre de 2026, según informó Enel Colombia, la empresa encargada del suministro de energía eléctrica en la región. De acuerdo con la información oficial disponible, la compañía realizará labores de mantenimiento y mejoras en sus redes, motivo por el cual será necesario programar la suspensión temporal del servicio en distintas localidades y franjas horarias.

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Los cortes de luz afectarán sectores específicos en varias localidades de Bogotá. En Barrios Unidos, la suspensión será de 8:30 a. m. a 4:00 p. m. en el barrio La Castellana, exactamente entre la carrera 46 y la carrera 48, desde la calle 92 hasta la 94. Bosa también experimentará interrupciones, de 9:00 a. m. a 12:00 m., en la Parcela El Porvenir, involucrando la carrera 92 a 101 entre las calles 44 sur y 54 sur. En Ciudad Bolívar, el corte abarcará de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. en la vereda Quiba Bajo.

La localidad de Engativá tendrá dos sectores sin energía desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m: el barrio Engativá Zona Urbana y Sabana del Dorado. Fontibón también será impactada en el barrio Franco, desde las 8:30 a. m. hasta las 12:00 m. En Kennedy, el corte de luz en Patio Bonito II será de 8:30 a. m. a 4:00 p. m.; en Santa Catalina, de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. Suba presentará varios puntos afectados, con horarios diversos entre las 12:00 a. m. y las 5:30 p. m. en barrios como Lombardia, Sabana de Tibabuyes, Britalia, Cantagallo, Casablanca Suba I, Gilmar, Mónaco y Nueva Tibabuyes. Las localidades de Usaquén y Usme también se verán afectadas en sectores y horarios puntuales.

El corte de luz no se limitará a Bogotá. En el municipio de Soacha, Cundinamarca, se suspenderá el servicio desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en el barrio San Isidro de la Comuna 2.

Enel Colombia emitió recomendaciones para que los usuarios minimicen inconvenientes durante los trabajos. Sugiere desconectar electrodomésticos para protegerlos ante posibles picos de energía, conservar los alimentos en la nevera sin abrirla constantemente, organizar las actividades personales considerando las interrupciones y autorizar la entrada del personal técnico si fuera necesario, validando la identidad de los trabajadores por seguridad a través del número telefónico 601 5 115 115, tanto en Bogotá como en Cundinamarca. Toda la información y sugerencias recolectadas provienen de Enel Colombia y de la Alcaldía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo serán los cortes de luz en Bogotá y Soacha durante octubre de 2026?

Los cortes de luz informados por Enel Colombia tendrán lugar el martes 13 de octubre de 2026. La suspensión afectará diferentes barrios en varias localidades de Bogotá, así como un sector específico de Soacha, en horarios que varían entre la madrugada y la tarde, según cada zona.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para enfrentar los cortes de luz programados?

Enel Colombia recomienda a los usuarios desconectar electrodomésticos, mantener la nevera cerrada para preservar los alimentos, planear las actividades considerando las interrupciones eléctricas y autorizar el ingreso de personal técnico tras verificar su identidad. Con este conjunto de acciones, los habitantes pueden reducir riesgos y molestias durante los trabajos de mantenimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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