Por: El Espectador

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En el corazón de Bogotá, bajo la transitada avenida Jiménez, existe una red de túneles casi desconocida incluso para quienes viven en la ciudad. Esta red subterránea, que permaneció relegada al olvido durante generaciones, ahora recobra protagonismo gracias al impulso de la Universidad Distrital y su Facultad de Artes. Un recorrido por estos túneles, guiado por el profesor Carlos Arturo Reina, historiador y actual director del Instituto de Pedagogía para la Paz y el Conflicto Urbano, permitió conocer de primera mano la riqueza histórica y simbólica de este espacio.

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Según la información recabada en este recorrido, la historia de los túneles se remonta al año 1910, cuando se levantó el edificio Rufino Cuervo, sede de los telégrafos nacionales, en el sector donde hoy se encuentran los túneles. Décadas más tarde, en 1936, el Distrito adquirió el predio a un costo de 36.120 pesos colombianos de la época y procedió a la demolición del antiguo edificio, allanando el terreno para una nueva etapa de desarrollo en el lugar. Esta transformación subterránea materializó su siguiente hito en la década de los 40, periodo en el que se construyeron los túneles como parte de un ambicioso proyecto urbano.

Originalmente, estas galerías fueron concebidas como espacios culturales y comerciales. De acuerdo con el profesor Reina, “había restaurantes, un salón de baile, espacios para eventos y venta de productos. Era un lugar con mucha vida social”. El diseño y la visión detrás de este espacio se inspiraron en los llamados corredores comerciales de Europa, donde el crecimiento de las ciudades no se limitaba solo a la superficie, sino que también exploraba las posibilidades de construir en las profundidades.

Testimonios arquitectónicos y elementos originales aún pueden encontrarse en la actualidad, como el panel de control eléctrico que se conserva en el lugar. Este panel servía para manejar la iluminación de varios edificios, rememorando así una época en la que el espacio subterráneo era un núcleo dinámico y vital de la vida bogotana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la historia de los túneles debajo de la Avenida Jiménez en Bogotá?

La historia de estos túneles comenzó en 1910 con la construcción del edificio Rufino Cuervo, antigua sede de los telégrafos nacionales. En 1936, el Distrito adquirió el predio y demolió el edificio para dar paso a la red subterránea, cuya construcción se concretó en la década de los 40. Fueron diseñados como galerías culturales y comerciales, inspiradas en los corredores subterráneos europeos.

¿Para qué se usaban originalmente los túneles bajo la Jiménez y qué elementos se conservan?

Los túneles se empleaban como espacios culturales y comerciales, incluyendo restaurantes, un salón de baile, áreas para eventos y venta de productos, según explicó el profesor Carlos Arturo Reina. Entre los elementos originales que aún existen destaca el panel de control eléctrico, encargado en su tiempo de iluminar distintos edificios relacionados con el complejo subterráneo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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