Por: Portal Bogotá

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Elsegundo día de Rock al Parque 2026 se convirtió en una muestra vibrante del poder convocante de la música en Bogotá. De acuerdo con la información difundida por la Alcaldía de Bogotá a través de su cuenta oficial de Twitter, la cifra alcanzó un hito: 274.500 personas circularon por el parque Simón Bolívar durante la jornada. Esta multitud, equivalente a llenar aproximadamente ocho veces el estadio El Campín, ratifica el papel protagónico que tiene este festival en la agenda cultural de la capital.

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El festival, que se realiza en el emblemático parque Simón Bolívar, ofreció una programación ecléctica en la que confluyeron propuestas de rock latinoamericano, ska, reggae y alternativas. Entre los nombres destacados figuraron Mon Laferte, Esteman y la agrupación Claudio Narea & Los Prisioneros, pasando también por la presencia de Serú Girán por Lebón y Aznar, así como bandas de reconocimiento internacional como Iseo & Dodosound y Tokyo Ska Paradise Orchestra. La lista de invitados se enriqueció con agrupaciones como Desorden Público, Gondwana & Quique Neira y Green Valley, evidenciando la intención de reunir diversidad de estilos y generaciones.

El cartel del segundo día no solo se enfocó en los grandes exponentes; también incluyó propuestas frescas y figuras emergentes. Participaron artistas y bandas como Niño Lobo, Alto Grado, La Brigada RPF, El Punto Ska, Skampida y Brina Quoya, junto a otros nombres nacionales e internacionales que nutrieron la jornada con múltiples matices sonoros. Esta mezcla de talentos permitió que los asistentes vivieran un recorrido musical que cruza fronteras y conecta con distintas sensibilidades artísticas.

Según la programación compartida desde la cuenta oficial de Rock al Parque en X (antes Twitter), la diversidad y la inclusión fueron los pilares en esta edición. El ambiente en el parque Simón Bolívar reflejó esa riqueza, al reunir públicos de distintas edades y contextos en torno a la música en vivo. El festival no solo es un espacio para disfrutar de conciertos, sino también para reencontrarse con referentes musicales y descubrir nuevas propuestas, manteniendo su esencia como escenario cultural abierto y plural.

La expectativa sigue alta, ya que la siguiente jornada —programada para el lunes 12 de octubre— anuncia la participación de agrupaciones como Ministry, Rata Blanca, Editors, Los Bunkers, Los Elefantes, Ghetto Kumbé y La Severa Matacera, con presentaciones desde las 14:00 hasta las 22:00 en cuatro escenarios dispuestos en el parque.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas asistieron al segundo día de Rock al Parque 2026?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, el segundo día de Rock al Parque 2026 registró la asistencia de 274.500 personas en el parque Simón Bolívar. Esta cifra se destacó como una de las más relevantes del festival, mostrando el masivo interés y la importancia de este evento cultural en la ciudad.

¿Qué artistas y bandas participaron en el segundo día de Rock al Parque 2026?

En este día se presentaron artistas como Mon Laferte, Esteman, Claudio Narea & Los Prisioneros, Serú Girán por Lebón y Aznar, Iseo & Dodosound, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Desorden Público, Gondwana & Quique Neira, Green Valley, Niño Lobo, Alto Grado, La Brigada RPF y más, conformando un cartel variado de propuestas tanto nacionales como internacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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