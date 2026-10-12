Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la convivencia ciudadana enfrenta desafíos diarios que, si no se atienden de manera oportuna, pueden desencadenar situaciones más complejas, como agresiones o acciones legales formales. Aspectos tan cotidianos como discusiones por ruido entre vecinos, desacuerdos sobre espacios comunes o conflictos por deudas de arriendo representan ejemplos claros de esta problemática, según lo reportado en el medio oficial ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Por eso, las autoridades han impulsado estrategias innovadoras para fortalecer la solución pacífica de conflictos al interior de los barrios.

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Uno de los principales esfuerzos se articula a través de la Escuela de Habilidades para la Mediación Comunitaria, promovida por el Programa de Justicia Territorial de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Allí, 1.200 ciudadanos han recibido formación en diversas áreas, como mediación, justicia comunitaria, habilidades socioemocionales y rutas de protección de derechos. Esta capacitación ha estado dirigida a jueces de paz, conciliadores en equidad, mediadores comunitarios y otros líderes sociales que trabajan directamente en comunidades. La presencia de la Escuela se extiende por 15 localidades, entre las que figuran San Cristóbal, Tunjuelito, Bosa, Engativá, Kennedy, Sumapaz y Usme.

Estas iniciativas desembocaron en el primer encuentro distrital ‘Justicias en Plural’, organizado por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Más de 300 actores comunitarios participaron en el evento, compartiendo experiencias que han facilitado la resolución de conflictos antes de llegar al sistema judicial formal. Según indicó el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, “todo el mundo cree que los conflictos de la sociedad se solucionan poniendo preso a alguien. Por eso la importancia de la justicia comunitaria y no formal, para que ayude a reconstruir una sociedad que está caminando a un abismo por la incapacidad de conversar, de dialogar, en vez de construir acuerdos”.

Durante la jornada, se reconocieron 18 experiencias destacadas, entre las que sobresale el trabajo de la Casa de Justicia de San Cristóbal, donde la articulación entre conciliadores en equidad y el Juzgado de Pequeñas Causas permitió resolver casos de arrendamiento de manera expedita y evitar trámites innecesarios. De acuerdo con Lina María Toro, subsecretaria de Acceso a la Justicia, la labor comunitaria ayuda a transformar una sociedad que enfrenta dificultades para dialogar y convivir. Además, el encuentro evidenció el avance del Acuerdo 900 de 2023 y de la Política Pública de Justicia No Formal y Comunitaria en las agendas locales, integrando además estrategias como ‘El cuento es convivir’ y ‘Justicia en plural’ del Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia (PISCCJ).

Para quienes desean orientación o ser parte de estos procesos, la Secretaría invita a acercarse a alguna de las 16 Casas de Justicia de Bogotá o comunicarse por WhatsApp al 317 362 9201. Toda denuncia de hechos contrarios a la convivencia puede realizarse mediante la Línea de Emergencias 123.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la justicia comunitaria en Bogotá para resolver conflictos entre vecinos?

En Bogotá, la justicia comunitaria actúa a través de líderes y figuras como jueces de paz y conciliadores en equidad, quienes están capacitados por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Mediante el diálogo y la mediación, estas personas facilitan acuerdos que evitan el escalamiento de disputas cotidianas al sistema judicial formal, brindando soluciones más cercanas y ágiles a los ciudadanos.

¿Qué es un conciliador en equidad y cuál es su rol en los barrios de Bogotá?

Un conciliador en equidad es una persona formada para mediar en conflictos civiles y vecinales al interior de su comunidad, ayudando a las partes involucradas a dialogar y llegar a acuerdos voluntarios. Según la información oficial, su intervención es voluntaria y gratuita, y desempeña un papel clave para resolver diferencias sin necesidad de recurrir inicialmente a los juzgados formales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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