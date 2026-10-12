Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Alcaldía Mayor de Bogotá, como parte de su estrategia enfocada al ordenamiento territorial, dio un importante paso al formalizar cinco barrios distribuidos en las localidades de Suba, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, San Cristóbal y Ciudad Bolívar. Este proceso busca elevar la calidad de vida de quienes viven en estas zonas, al ofrecer mejores servicios y asegurar el respeto a sus derechos, según lo reportado en el sitio oficial de la administración distrital.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Planeación, la legalización y formalización de barrios se respaldó en resoluciones recientes: la resolución 1516 de 2026 legaliza el sector Taberín en Suba; la 1491 de 2026 formaliza El Socorro II Sector en Rafael Uribe Uribe; la 1651 de 2026 formaliza El Jordán II en Kennedy; la 1618 de 2026 formaliza la urbanización El Rubí, barrio San José Oriental en San Cristóbal y la 1705 de 2026 legaliza el sector Tesoro República de Venezuela - A en Ciudad Bolívar. Todo esto se inscribe en la meta de otorgar oportunidades seguras y equitativas a comunidades en condiciones informales.

La secretaria de Planeación, Ursula Ablanque Mejía, explicó que cada proceso de legalización significa el reconocimiento a familias que han aportado durante años en la construcción de ciudad. Asimismo, la formalización permite poner “la casa en orden” y proteger el espacio público. Entre 2024 y 2026, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha legalizado y formalizado 40 predios en total, de los cuales 34 fueron legalizados y 6 formalizados, de acuerdo con cifras oficiales.

La formalización y legalización no solo representa respaldo jurídico y acceso a servicios para las familias beneficiadas, sino que también posibilita solicitar la titulación de los predios ante la Caja de la Vivienda Popular, acceder a créditos, mejorar sus viviendas y contar con servicios públicos domiciliarios de manera legal.

Por ejemplo, en Suba, el reconocimiento oficial del sector Taberín incorpora 30 predios en 2 manzanas. En Ciudad Bolívar, el sector Tesoro República de Venezuela - A suma 5 predios en 3 manzanas. Rafael Uribe Uribe, con El Socorro II Sector, obtiene 15 manzanas y 227 predios, asegurando reglas claras para el uso y ampliación. Kennedy, con El Jordán II, formaliza predios que resuelven alteraciones en espacio público, y en San Cristóbal, el barrio El Rubí entrega más de 34.000 metros cuadrados de espacio público destinados a vías y zonas verdes.

En síntesis, el objetivo compartido es construir una Bogotá integral, ordenada y justa para todos sus habitantes, con oportunidades en servicios, subsidios y mejoramiento del espacio público, según los datos oficiales presentados por la Alcaldía de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué beneficios obtiene una familia con la legalización o formalización de su barrio en Bogotá?

La legalización y formalización de un barrio otorga a las familias el reconocimiento jurídico de sus predios, la posibilidad de solicitar títulos de propiedad, acceso a créditos, mejoramiento de la vivienda en condiciones legales y el acceso garantizado a servicios públicos domiciliarios como acueducto, alcantarillado, energía y gas. Además, se asegura el espacio público y se abren oportunidades para acceder a subsidios y mejorar la calidad de vida, según la información reportada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

¿Cuál es la diferencia entre legalización y formalización de barrios en Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de Planeación, la legalización implica el reconocimiento oficial de desarrollos urbanos que nacieron de manera informal, mientras que la formalización se refiere a poner en regla y actualizar barrios ya legalizados, garantizando el cumplimiento de normas y la protección del espacio público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z