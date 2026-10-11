Por: Portal Bogotá

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Durante los meses de octubre y noviembre, la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, conocida como BibloRed, lanzó nuevamente su campaña "Hoy por ti, mañana por más lecturas". De acuerdo con la información suministrada, esta estrategia tiene como principal objetivo motivar a los usuarios y usuarias de las bibliotecas públicas de la ciudad a devolver los materiales bibliográficos que aún tienen en casa y que deberían haber sido regresados anteriormente.

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Andrea Victorino, quien se desempeña como directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y de BibloRed, explicó la relevancia de la campaña. Según sus palabras, "esta campaña es una invitación a volver a encontrarnos con esos libros, películas o materiales que hacen parte de nuestras historias y que hoy pueden regresar a las bibliotecas para que otras personas también los disfruten". Victorino destacó que cada devolución representa una nueva oportunidad para que un material vuelva a circular, enriqueciendo así el ciclo de lectura de toda la comunidad.

En ese sentido, entre el 6 de octubre y el 30 de noviembre de 2026, se procederá con la condonación de las multas por devolución tardía, sin importar el tiempo de atraso desde la fecha de vencimiento del préstamo, tal como se precisa en la comunicación oficial de BibloRed. La campaña se enfoca especialmente en aquellas personas que han tenido materiales en préstamo desde el 1 de enero de 2025 y aún no los han devuelto. Esta decisión busca incentivar la recuperación de libros, películas u otros materiales, permitiendo que vuelvan a las estanterías y estén disponibles para otras personas interesadas.

La devolución de los materiales puede realizarse en cualquier biblioteca pública, en una BibloEstación, en los buzones de devolución habilitados por BibloRed, o solicitando la recogida a domicilio. Ninguna persona está obligada a regresar el material en el mismo lugar donde lo tomó prestado, lo que facilita el proceso y lo hace más accesible. Quienes tengan dudas pueden hacer sus consultas a través del chat en línea disponible en el sitio web oficial de BibloRed.

La iniciativa reconoce la responsabilidad de los usuarios y usuarias en el ciclo de lectura: cada devolución contribuye a que las historias sigan circulando entre diferentes miembros de la comunidad y refuerza el compromiso colectivo con la cultura y la educación en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participa usted en la campaña ‘Hoy por ti, mañana por más lecturas’ de BibloRed?

La participación es sencilla: puede devolver los materiales bibliográficos en cualquier biblioteca pública, BibloEstación o buzón de devolución de BibloRed, y también está la posibilidad de solicitar la recogida a domicilio. No es necesario regresar el libro en la misma sede donde se solicitó el préstamo, facilitando así la entrega. Estas medidas buscan que devolver un libro o cualquier otro material sea fácil y accesible para todos los usuarios.

¿Qué ocurre si usted tiene materiales atrasados desde el 1 de enero de 2025 con BibloRed?

Si tiene en su poder materiales prestados por BibloRed desde el 1 de enero de 2025, durante la campaña "Hoy por ti, mañana por más lecturas" no tendrá que preocuparse por multas al devolverlos. Entre el 6 de octubre y el 30 de noviembre de 2026, BibloRed condona las multas por devoluciones tardías, sin importar el tiempo de atraso. Esta medida facilita el retorno de libros y otros materiales a la red de bibliotecas públicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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