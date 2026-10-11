Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para vivir una experiencia teatral profundamente emotiva con la presentación de ‘El Dictado’, una obra interpretada por Metamorfosis Lab que hace parte de la temporada Ópera Prima del Instituto Distrital de las Artes (Idartes). La función tendrá lugar en el reconocido Teatro Jorge Eliécer Gaitán, específicamente en la Sala Gaitán, un espacio emblemático para el arte escénico en la ciudad. La cita está programada para el 30 de octubre de 2026 a las 7:00 p. m., en la dirección Carrera 7 #22-79, dentro de la localidad de Santa Fe, según lo reseñado en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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La trama de ‘El Dictado’ se sumerge en los dilemas emocionales de sus protagonistas, explorando el peso de los traumas y las heridas del pasado, así como el uso de la mentira como mecanismo de autoprotección ante el dolor. De acuerdo con la información publicada, Adela, una mujer colombiana, viaja hasta España con el propósito de encontrarse con su hermana Nora, quien lleva años residiendo como inmigrante en ese país. La visita, lejos de ser una simple reunión familiar, está motivada por una decisión dolorosa: Adela ha resuelto quitarse la vida lejos de la mirada de su madre y le pide a Nora que la acompañe en la construcción de una vida ficticia y soñada, para que esa ilusión sea transmitida a través de fotografías y cartas enviadas al futuro.

Ambas hermanas se convierten en cómplices de un relato construido para proteger a los seres queridos y a sí mismas del sufrimiento, colocando sobre la mesa el debate acerca de hasta dónde puede llegar el afecto y la solidaridad en situaciones extremas. La esperanza de Nora, como se menciona en el artículo, es que este ejercicio simbólico de ficción lleve a Adela a reconsiderar su decisión y hallarle nuevos motivos para seguir viviendo.

La boletería para ‘El Dictado’ está disponible, según el portal TuBoleta, y ofrece al público bogotano la posibilidad de presenciar un montaje que invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad humana y la fuerza de los vínculos familiares en contextos de crisis. Idartes, como organizador principal, respalda esta iniciativa que promueve el diálogo y la introspección a través del arte teatral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la obra de teatro ‘El Dictado’ presentada en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán?

‘El Dictado’, presentada por Metamorfosis Lab en la temporada Ópera Prima de Idartes, aborda la historia de Adela y Nora, dos hermanas que se reencuentran en España. La obra explora cómo enfrentan los traumas familiares, el dolor del pasado y la mentira como defensa, relatando la construcción de una vida ficticia para protegerse y buscar esperanza ante la adversidad.

¿Dónde y cuándo ver ‘El Dictado’ de Metamorfosis Lab en Bogotá?

La función de ‘El Dictado’ se podrá presenciar el 30 de octubre de 2026 a las 7:00 p. m. en la Sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en Carrera 7 #22-79, localidad de Santa Fe, Bogotá. La entrada está disponible bajo boletería a través del portal indicado por el Idartes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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