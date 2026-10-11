Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para vivir una experiencia musical y cultural distinta en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según información compartida por el portal oficial de Bogotá, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán abrirá sus puertas el 25 de noviembre para recibir ‘Ellas Cantan’. Este evento es un encuentro musical que, de acuerdo con la misma fuente, reúne a tres propuestas artísticas lideradas e integradas por mujeres: Flor de Lava, Lunalé y Pedrina, quienes han forjado su camino en la escena de la música colombiana contemporánea.

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Durante la jornada, la diversidad sonora será la protagonista. El escenario se llenará de ritmos como el pop latinoamericano, el bolero, la cumbia, el corrido, el mariachi y el pop alternativo. Cada una de las agrupaciones aportará su identidad musical y su experiencia, a fin de rendir homenaje a la creatividad y la fuerza que caracteriza a las mujeres en la industria cultural.

De acuerdo con la información difundida, Flor de Lava será la agrupación que dará inicio a la noche. Su propuesta está formada por seis cantautoras, quienes juntas exploran temas como la libertad, la sororidad –entendida como la solidaridad y hermandad entre mujeres– y el empoderamiento femenino desde la música. Seguirá Lunalé, quien ofrece un repertorio que transita entre el pop alternativo, el bolero y otros géneros de la tradición musical latinoamericana. Finalmente, será el turno de Pedrina, que presentará ‘Salón Paraíso’, una selección de temas emblemáticos de su carrera, junto con canciones de ‘Belleza Popular’, su trabajo musical más reciente.

El evento, de acuerdo con los datos publicados, tendrá lugar el 25 de noviembre a las 7:00 p. m. en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera 7 #22-47, en la localidad de Santa Fe. Quienes deseen asistir deberán adquirir su boleta previamente a través de los canales oficiales designados por el teatro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué agrupaciones participarán en ‘Ellas Cantan’ en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán?

En el evento musical ‘Ellas Cantan’, que se realizará en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, participarán Flor de Lava, Lunalé y Pedrina. Estas tres agrupaciones son lideradas por mujeres y se han destacado por su aporte a la música colombiana contemporánea.

¿Qué tipo de géneros musicales se presentarán en el concierto ‘Ellas Cantan’?

Durante el concierto ‘Ellas Cantan’ los asistentes podrán disfrutar de una mezcla de pop latinoamericano, bolero, cumbia, corrido, mariachi y pop alternativo. Cada agrupación aporta su propio estilo, lo que permite un recorrido por diferentes expresiones musicales latinoamericanas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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