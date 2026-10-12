Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’, la Alcaldía Local de Tunjuelito impulsó una nueva jornada dedicada a la recuperación del espacio público en la localidad, enfocándose especialmente en el manejo responsable de residuos. Según información oficial citada por la Alcaldía Local de Tunjuelito, durante la intervención fue posible recolectar un total de 395 llantas, que habían sido abandonadas de manera inapropiada en distintos puntos del sector. Estas acciones forman parte de un esfuerzo integral por mejorar los entornos urbanos, buscando que los espacios sean más limpios, organizados y seguros tanto para los residentes como para quienes transitan por la zona.

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De acuerdo con Aguas de Bogotá, empresa a cargo de la disposición final de residuos en la ciudad, las llantas recolectadas fueron entregadas a esta entidad para asegurar un manejo adecuado posterior a la recolección. Este paso es fundamental para evitar que estos elementos se conviertan en focos de contaminación o en criaderos de plagas, problemática común relacionada con el abandono de materiales como las llantas en el espacio público.

La Alcaldía Local de Tunjuelito ha reiterado que continuará implementando jornadas y estrategias similares en coordinación con otras entidades responsables, con el objetivo de mantener y mejorar el bienestar de la comunidad. Dichas acciones no solo buscan retirar residuos, sino también fomentar una cultura ciudadana de respeto por el espacio público y de colaboración entre las diferentes instituciones gubernamentales y la ciudadanía.

Estas iniciativas no solo impactan la limpieza y el orden del entorno, sino que fortalecen la seguridad y la calidad de vida de las familias que viven en Tunjuelito. A través de ciclos continuos de intervención y de alianzas interinstitucionales, la administración local pretende consolidar una transformación sostenible en los espacios urbanos de la localidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo contribuye la recolección de llantas al bienestar en Tunjuelito?

La recolección de llantas abandonadas mejora la limpieza, la seguridad y el orden en las zonas intervenidas, evitando posibles focos de contaminación o acumulación de residuos, y beneficiando así la calidad de vida y el bienestar de quienes residen o transitan por la localidad, según destacó la Alcaldía Local de Tunjuelito.

¿Qué organismos participaron en la disposición final de las llantas recolectadas en Tunjuelito?

Tras la recolección de 395 llantas, la Alcaldía Local de Tunjuelito entregó estos elementos a Aguas de Bogotá, entidad encargada de su disposición final, lo que garantizó el manejo responsable y legal de estos residuos y reforzó el trabajo coordinado entre entidades locales en favor de la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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