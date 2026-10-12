Por: El Espectador

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La edición número 30 de Rock al Parque, realizada en el parque Simón Bolívar, está dejando una huella imborrable debido a la enorme cantidad de asistentes y a los retos logísticos generados por la masiva convocatoria. De acuerdo con reportes preliminares difundidos por la organización y citados durante la jornada, el segundo día del festival reunió a más de 200.000 personas, superando incluso las proyecciones hechas inicialmente. Este volumen excepcional de público puso a prueba la capacidad de reacción del equipo encargado y obligó a tomar medidas estrictas como el cierre temporal de accesos, especialmente cuando la artista Mon Laferte apareció en el escenario Plaza, desatando una de las mayores concentraciones de la jornada.

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La directora de Idartes, María Claudia Parias, comunicó durante el domingo la imposibilidad de permitir más ingresos al evento, motivando también una fuerte recomendación para quienes planeaban asistir el lunes festivo: llegar temprano era clave, dada la saturación de espacios y la densa afluencia detectada en el interior del parque. Estas medidas respondieron a situaciones de riesgo, como la ruptura de una barrera en el escenario Plaza por la presión de la multitud y la atención de cuatro personas con dificultades para respirar. La organización realizó reiterados llamados por altavoz para que el público retrocediera y permitiera liberar espacio, buscando evitar incidentes mayores.

En redes sociales, asistentes relataron casos de personas desmayadas y reportaron dificultades tanto para evacuar zonas congestionadas como para acceder a los controles en los ingresos, señalando inconsistencias en la retención de objetos. Sin embargo, no se registraron alteraciones del orden público, lo que fue destacado por la organización y autoridades como muestra del compromiso y buen comportamiento de los asistentes.

La asistencia masiva ha sido una constante en esta edición. Según información de la Secretaría de Cultura, 191.000 personas acudieron el sábado inicial, cifra que para el alcalde Carlos Fernando Galán representa la mayor convocatoria para una jornada inaugural en la historia del festival. Frente a ediciones recientes, Idartes reportó que en 2025 y 2024 asistieron 253.000 y más de 300.000 personas respectivamente, mientras que 2023 registró un tope de más de 390.000 asistentes.

La proyección inicial del Instituto Distrital de Turismo estimaba 315.000 asistentes en total y un impacto económico superior a $148.800 millones, impulsado en gran parte por turistas nacionales y extranjeros. Ahora, tras el cierre del domingo y a la espera de datos oficiales, el récord histórico podría ser superado si la tendencia continúa en la última jornada de este lunes, que también contará con una cartelera musical destacada y mantiene la entrada gratuita según disponibilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas asistieron al segundo día de Rock al Parque 2026?

Según reportes preliminares presentados por la organización y citados en el evento, más de 200.000 personas asistieron al parque Simón Bolívar durante la segunda jornada de Rock al Parque 2026. Esta cifra representa un récord de convocatoria para el festival en una sola jornada y obligó a cerrar temporalmente los accesos por motivos de seguridad y capacidad.

¿Qué retos enfrentó la logística de Rock al Parque 2026 ante la masiva asistencia?

La edición 2026 de Rock al Parque enfrentó retos importantes en la gestión de accesos, control de multitudes y mantenimiento de la seguridad dentro del parque Simón Bolívar. Entre las principales dificultades reportadas estuvieron la ruptura de una barrera en el escenario Plaza y la atención a personas con problemas para respirar, lo que llevó a la organización a cerrar accesos, emitir recomendaciones y reforzar pedidos de colaboración al público para evitar mayores incidentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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