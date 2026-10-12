Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la combinación de la denuncia ciudadana y la rápida actuación de la Policía permitió la captura de dos hombres señalados de robar un celular avaluado en seis millones de pesos. El hecho ocurrió en el sector de Hayuelos, en la localidad de Fontibón. De acuerdo con la información suministrada por la Policía de Bogotá, la víctima del robo se acercó a los uniformados que se encontraban en labores de patrullaje para reportar que, minutos antes, había sido despojada del dispositivo móvil. El ciudadano indicó que los presuntos responsables se movilizaban en una motocicleta, un dato clave que permitió orientar la búsqueda.

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Con esa información, las patrullas policiales iniciaron la localización de los sujetos. Al identificar a los sospechosos y notar la presencia de los uniformados, los dos hombres intentaron escapar utilizando una ciclorruta, lo que generó una persecución que concluyó con su captura a pocos metros del lugar. Los individuos, de 27 y 30 años de edad, fueron aprehendidos y puestos a disposición de las autoridades competentes.

Durante el proceso, la Policía de Bogotá informó que uno de los detenidos tiene antecedentes judiciales por el mismo delito de hurto. En palabras de Julián García, teniente coronel y comandante de la estación de Policía de Fontibón, "es importante aclarar que uno de estos dos ciudadanos tenía antecedentes de tipo judicial por el mismo delito de hurto. Además, mediante el proceso de judicialización se tiene conocimiento de más personas afectadas por estos dos ciudadanos, de igual forma por el delito de hurto también en la modalidad de raponazo en otras localidades de Bogotá".

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad y la convivencia e invitó a los ciudadanos a reportar de manera oportuna los hechos delictivos, para facilitar la intervención de las autoridades. La institución recordó que la Línea de Emergencias 123 está disponible para reportar cualquier situación relacionada con la seguridad en la ciudad. Asimismo, destacó la importancia de la colaboración ciudadana y la denuncia como parte de la estrategia llamada Bogotá Camina Segura, diseñada para fortalecer la prevención de delitos y la respuesta policial en el territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede denunciar un ciudadano un robo o hecho delictivo en Bogotá?

Según información de la Policía Nacional, cualquier ciudadano puede reportar hechos delictivos en Bogotá utilizando la Línea de Emergencias 123. Al comunicarse a este número, se puede informar a las autoridades sobre situaciones sospechosas o delitos en curso, permitiendo una respuesta rápida de los uniformados para atender el caso.

¿Qué tipo de antecedentes tenía uno de los capturados por el robo en Hayuelos?

De acuerdo con la Policía de Bogotá, uno de los hombres capturados contaba con antecedentes judiciales por el delito de hurto. Además, en el proceso de judicialización se reveló que podrían estar implicados en otros casos bajo la modalidad de raponazo en diferentes localidades de la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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