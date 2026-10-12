Por: Portal Bogotá

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Este martes 13 de octubre de 2026 representa una oportunidad esencial para quienes habitan en Bogotá y desean protegerse a través de la vacunación. Según información de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), las personas interesadas pueden acercarse con su documento de identidad a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la ciudad. Esta jornada permite a ciudadanos iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación sin importar su etapa en el ciclo de inmunización.

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De acuerdo con la SDS, la campaña tiene el objetivo principal de prevenir varias enfermedades transmisibles como la poliomielitis, el sarampión, la difteria y la hepatitis B. También es destacable la inclusión de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que está dirigida específicamente a niñas y niños que se encuentran entre los 9 y los 17 años. Esto subraya el compromiso de la ciudad no solo con la salud general, sino con la protección de la población más joven.

La administración distrital informó que los puntos de vacunación estarán disponibles desde las 8:00 a. m. y se ubican en lugares estratégicos de alta circulación, tales como centros comerciales, parques, plazas y colegios. Esta variedad de ubicaciones busca que la inmunización sea accesible para todos. Además, se dispone de más de 200 puntos de vacunación fijos en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de salud (IPS). La actualización de estos lugares es diaria y se puede consultar por medio de las redes sociales oficiales de la SDS.

En el caso particular de la vacunación contra la fiebre amarilla, la SDS explicó que está destinada exclusivamente a gestantes y personas mayores de 60 años, y solo puede aplicarse en puntos autorizados que brindan valoración médica y acompañamiento especializado, garantizando así la seguridad de quienes forman parte de la población más priorizada.

Para consultar el punto de vacunación más cercano, es posible acceder al listado digital publicado por la Secretaría Distrital de Salud o utilizar la plataforma digital Mapas Bogotá. Allí puede filtrar y buscar por ‘vacunación’ para identificar los centros habilitados, tomar nota de direcciones y horarios y presentarse con el documento de identidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para el martes 13 de octubre de 2026?

Los puntos de vacunación en Bogotá para el martes 13 de octubre de 2026 están ubicados en centros comerciales, parques, plazas, colegios y más de 200 centros de salud e IPS distribuidos en toda la ciudad. La Secretaría Distrital de Salud actualiza y publica diariamente los sitios habilitados a través de sus canales oficiales y recomienda revisar el listado digital para localizar el lugar más cercano.

¿Qué vacunas se aplican en la jornada de vacunación programada en Bogotá?

Durante la jornada del 13 de octubre de 2026 en Bogotá se aplican vacunas para prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y se dispone también la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para niñas y niños entre 9 y 17 años. La vacuna contra la fiebre amarilla está reservada para gestantes y mayores de 60 años en puntos autorizados con valoración médica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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