Por: Portal Bogotá

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Hoy, lunes 12 de octubre de 2026, el parque Simón Bolívar de Bogotá recibe el cierre del Festival Rock al Parque, evento que celebra tres décadas de historia musical en la ciudad. De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), las autoridades han dispuesto una serie de recomendaciones y protocolos para vivir una jornada segura y sin contratiempos. La información fue divulgada a través del portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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El ingreso al parque Simón Bolívar está estrictamente regulado. Desde los accesos habilitados, las autoridades insisten en la importancia de no trepar vallas, cerramientos ni árboles, una medida dirigida a garantizar la seguridad de todos los asistentes. Los puntos de entrada establecidos para el público general se ubican en los costados oriental y occidental de la calle 63 y carrera 60, junto al parqueadero. Prensa y aliados ingresarán por la carrera 60, frente a la Biblioteca Pública Virgilio Barco, mientras que las personas con discapacidad cuentan con acceso exclusivo y autorización para entrar acompañadas. Al finalizar los conciertos, dos puertas adicionales permitirán la correcta evacuación, bajo las instrucciones del personal logístico.

Para quienes piensan regresar utilizando TransMilenio —el sistema de transporte masivo de Bogotá—, están habilitadas estaciones cercanas como 7 de Agosto, Movistar Arena (troncal NQS), y CAN – British Council, así como Salitre El Greco – Vive Claro (troncal El Dorado). Además, durante los tres días del evento, se han prestado 29 servicios habituales por la avenida 68, lo que facilita la movilidad tanto para la llegada como para el retorno de los asistentes.

La entrada está prohibida para menores de 14 años; los menores entre 14 y 17 deben acudir acompañados de un familiar. Idartes aconseja establecer puntos de encuentro y portar información de contacto en caso de extravío. La recomendación también sugiere elementos como ropa cómoda, protector solar y evitar interactuar con desconocidos.

Respecto a los objetos prohibidos, la organización destaca que no está permitido el ingreso de camisetas de equipos de fútbol, banderas, aerosoles, sombrillas con punta, carpas, latas, elementos de vidrio, instrumentos musicales, armas, bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, animales de compañía o equipos fotográficos profesionales sin acreditación, así como dispositivos como bicicletas, patines, drones y patinetas.

En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, el parque dispone de zonas específicas para mayores de 18 años, quienes deben mostrar su documento de identidad para poder acceder. Solamente comerciantes autorizados pueden ofrecer productos dentro del festival. Servicios como baterías de baños, puntos de evacuación, información, puestos de salud y activaciones de marca completan la experiencia del público, según describe la información oficial promovida por la Alcaldía Mayor de Bogotá y difundida a través de sus canales digitales.

Seguir estas orientaciones y cooperar con el personal de logística es clave para que el cierre del Festival Rock al Parque 2026 se desarrolle en un ambiente de convivencia y seguridad para todos los asistentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los accesos y salidas habilitados para el cierre de Rock al Parque 2026?

El cierre del Festival Rock al Parque 2026 cuenta con puntos de ingreso para público general en los costados oriental y occidental de la calle 63 y carrera 60, además de accesos exclusivos para prensa, aliados y personas con discapacidad. Para la evacuación, se habilitan puertas adicionales en carrera 60 y calle 63, y el acceso fuera de los puntos permitidos está prohibido, según informó la Alcaldía Mayor de Bogotá.

¿Qué objetos están prohibidos en Rock al Parque 2026 y por qué?

Está prohibido ingresar camisetas de equipos de fútbol, banderas, aerosoles, sombrillas con punta, carpas, latas, vidrio, instrumentos musicales, armas, bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, animales, cámaras profesionales sin acreditación y vehículos personales como bicis o patinetas. Estas restricciones buscan prevenir incidentes, promover la seguridad y garantizar el correcto desarrollo del evento, de acuerdo con las autoridades organizadoras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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