Por: El Espectador

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El escándalo que involucra a la concesionaria oficial de la emblemática marca Ferrari en Bogotá ha puesto a la empresa en el foco de la opinión pública y de las autoridades, luego de que dos compradores emprendieran acciones legales por la falta de entrega de lujosos vehículos a pesar del pago completo de considerables sumas de dinero. De acuerdo con una investigación revelada por Infobae, uno de los clientes asegura que pagó 560.000 dólares por un Ferrari 296 GTS, mientras que otro transfirió 484 millones de pesos para adquirir un Ferrari Roma Spider. Sin embargo, en ninguno de los casos los automóviles han sido entregados, situación que motivó denuncias ante la Fiscalía y la apertura de investigaciones penales y administrativas.

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La Fiscalía, a través de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico, conoció los escritos en los que se señalan cinco posibles delitos: estafa, hurto, abuso de confianza, administración desleal y concierto para delinquir. Aunque la investigación avanza, hasta la fecha no se han dictado imputaciones, ni otras decisiones judiciales que indiquen responsabilidades. Según los documentos reseñados por Infobae, los reclamos van más allá de la no entrega: en el caso del comprador del Ferrari 296 GTS, también se exige el reintegro de cerca de 72.655 dólares, monto que quedó bajo administración de la empresa tras no concretarse la nacionalización del vehículo, hoy almacenado en Panamá junto con otro automóvil mencionado en las denuncias.

En paralelo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lleva a cabo una averiguación preliminar bajo el radicado 26-294239, concentrándose en aspectos como las condiciones pactadas, tiempos de entrega, publicidad, finalización del vínculo con Ferrari North America y la continuidad en la promoción de la marca por parte del concesionario tras haber perdido la licencia. De acuerdo con la SIC, son alrededor de seis los afectados que han presentado quejas hasta el momento.

Tras el cambio accionario en mayo de 2026, la nueva administración, Autos de Alta Gama Holdings, informó que realizaba una auditoría forense sobre documentos y operaciones anteriores antes de tomar decisiones frente a los anticipos recibidos de los clientes. Aunque Ferrari North America retiró a Autos Italianos de Colombia de su red oficial el 4 de junio de 2026 por cambios no autorizados en la tenencia accionaria, la marca mantiene sus compromisos de apoyo técnico y garantías mientras explora un nuevo distribuidor para el país. El caso continúa bajo escrutinio judicial y administrativo, sin que existan sanciones o soluciones definitivas para los compradores afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué posibles delitos investiga la Fiscalía por el caso Ferrari en Bogotá?

La Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía analiza las denuncias interpuestas por clientes del concesionario, en las que se mencionan presuntos delitos de estafa, hurto, abuso de confianza, administración desleal y concierto para delinquir. Sin embargo, hasta ahora, no se conocen imputaciones ni decisiones judiciales que definan responsabilidades frente a estos hechos.

¿Qué implica una auditoría forense en una empresa como Ferrari Bogotá?

Una auditoría forense es una revisión detallada, normalmente de carácter contable, administrativo y financiero, que tiene como objetivo reconstruir la información sobre cómo fueron manejados los recursos y detectar posibles irregularidades u omisiones. En este caso, la auditoría busca aclarar el estado de las operaciones, anticipos y obligaciones con los clientes tras el cambio en la administración de la compañía.

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