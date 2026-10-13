Por: Caracol TV

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La hija de una de las 13 personas asesinadas en el tiroteo de Fort Hood, Texas, en 2009 expresó de manera enfática su rechazo ante la posibilidad de que la ejecución de Nidal Malik Hasan, responsable de la masacre, sea transmitida en vivo. Keely Vanacker, hija de Michael Grant Cahill, afirmó a The Spokesman-Review que convertir este procedimiento en un acto público no contribuirá a sanar el dolor que sufrió su familia, sino que, por el contrario, podría alejar la atención de las víctimas y revivir el dolor de los afectados. Vanacker subrayó que difundir la ejecución como un espectáculo mediático no sirve de reparación ni produce justicia real para quienes perdieron a sus seres queridos.

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El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que la ejecución de Hasan, programada para el 3 de diciembre y prevista como fusilamiento, podría ser transmitida en directo, aunque la decisión final dependía del visto bueno del entonces presidente Donald Trump, de acuerdo con la información revelada. Vanacker manifestó haberse enterado por redes sociales sobre la posibilidad de esta transmisión, algo que la tomó completamente desprevenida. Para ella, esta medida sería una traición para los que sufrieron de manera directa las consecuencias del tiroteo, ya que “no va a devolverme a mi padre” y no convierte el dolor en entretenimiento para la sociedad.

Vanacker remarcó que el foco de la discusión se ha desplazado al victimario y no a las víctimas y sobrevivientes del atentado, quienes han tenido que lidiar con una pérdida irreparable. Aunque reconoció que otros familiares pueden hallar en la ejecución un cierre necesario, aseguró que no era su caso y explicó que la transmisión en vivo no actúa como elemento de disuasión contra futuros crímenes.

El ataque ocurrió el 5 de noviembre de 2009 cuando Nidal Malik Hasan, mayor y psiquiatra del Ejército de Estados Unidos, abrió fuego en la base militar de Fort Hood, causando la muerte de 13 personas y dejando 32 heridas, según reportaron medios citados por Noticias Caracol. Una de las víctimas, Michael Grant Cahill, de 62 años, fue recordado como una persona afectuosa y apasionada, quien intentó detener al atacante usando una silla. Tras su muerte, se le otorgó el Premio del Ejército al Valor de manera póstuma. Hasan fue hallado culpable y condenado a muerte en 2013, y el Pentágono confirmó que la ejecución mediante fusilamiento está programada para diciembre.

Otros familiares de sobrevivientes también han expresado una preocupación similar sobre la transmisión pública. George Stratton Jr., padre de un joven herido en el ataque, calificó la propuesta de “un poco macabra” y expresó dudas sobre su deseo de presenciarla, señalando además las secuelas que ha afrontado su hijo. Las voces de las familias afectadas coinciden en destacar el respeto y la centralidad que debe mantenerse por las víctimas, por encima de cualquier posible beneficio mediático.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la hija de una víctima de Fort Hood se opone a la transmisión en vivo de la ejecución de Nidal Hasan?

Keely Vanacker, hija de una de las víctimas mortales del tiroteo de Fort Hood, considera que transmitir la ejecución de Nidal Hasan en vivo no solo traiciona a quienes sufrieron las consecuencias de la masacre, sino que también convierte una tragedia en un acto de entretenimiento. Según declaró, esta difusión pública no repara el daño ni devuelve a los seres queridos, y además desvía la atención de las víctimas y sobrevivientes.

¿Qué impacto tuvo el tiroteo de Fort Hood en los familiares de las víctimas y sobrevivientes?

El tiroteo de Fort Hood dejó una huella indeleble en las familias de las víctimas y los sobrevivientes, marcando sus vidas con pérdida, dolor y recuerdos difíciles de superar. Según declaraciones recogidas por The Spokesman-Review y Noticias Caracol, algunos familiares buscan justicia y cierre con la ejecución del autor, mientras que otros consideran que la atención debería estar en honrar y recordar a quienes fueron heridos o asesinados, no en la figura del responsable ni en su muerte.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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