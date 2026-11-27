Por: Noticiero 90 minutos

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España se prepara para unas elecciones generales cruciales el próximo 29 de noviembre, tras ocho años de mandato de Pedro Sánchez. De acuerdo con la información publicada en medios y el balance de los principales partidos, esta cita electoral podría definir cambios significativos en el rumbo económico y social del país. Entre los favoritos para liderar el próximo gobierno se destacan el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con tendencia de centroizquierda, y el Partido Popular (PP), de centroderecha, que actualmente va en una alianza de derechas junto al partido Vox. Ambos partidos han concentrado el debate en temas centrales para los ciudadanos, como el acceso a la vivienda, la política migratoria, la transición energética y los derechos de las mujeres.

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En España, el sistema de gobierno es una monarquía parlamentaria: el rey ejerce como jefe de Estado, pero la jefatura de gobierno y la labor legislativa son responsabilidad de las Cortes Generales. En estas elecciones generales, los ciudadanos votarán para conformar de nuevo el Congreso, compuesto por 350 diputados, y el Senado, con 209 representantes, quienes serán los encargados de elegir al presidente. Según los datos recogidos por diferentes medios, cerca de 38 millones de españoles están habilitados para votar. En caso de no haber acuerdo sobre un candidato a la presidencia durante los dos meses posteriores al primer debate de investidura, se convocarán nuevas elecciones.

Los sondeos previos muestran que la coalición entre el Partido Popular y Vox podría sobrepasar los 176 escaños, cifra necesaria para asegurar una mayoría y definir el rumbo del país tras el periodo de Pedro Sánchez. El contexto económico es igualmente relevante: aunque España registra un crecimiento económico superior al de la media europea, y el número de trabajadores ha alcanzado cifras históricas, la percepción entre las familias es distinta. El Producto Interno Bruto (PIB) creció en un 2,7% y, sin embargo, el costo de la vida aumenta más rápido que los salarios. El saldo entre ingresos y egresos obligó al gobierno a endeudarse, alcanzando un 3,4% anual, lo que equivale al 100,3% del PIB de acuerdo con el Banco de España.

Todavía persisten retos importantes: el país tiene la segunda tasa de desempleo más alta de la Unión Europea (10,3%), y la vivienda se encareció un 69% desde 2018. Aunque el salario medio subió a 2.513 euros, su poder adquisitivo ha caído, mientras los contratos temporales han disminuido a un 14,8%, según la información del mismo Banco de España. El debate sobre los próximos pasos económicos y sociales del país se mantiene abierto a pocas horas de las elecciones.

¿Qué partidos lideran las encuestas para las elecciones generales de España?

Según los medios citados, el Partido Popular y Vox, que se presentan en coalición de derecha, lideran los sondeos y podrían conseguir mayoría suficiente en el Congreso, por delante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), protagonista del actual gobierno.

¿Cómo ha evolucionado la economía de España antes de las elecciones?

España experimentó un crecimiento económico mayor al de la media europea, con un incremento del PIB del 2,7% y récord en el número de empleados; sin embargo, el aumento de los precios y el encarecimiento de la vivienda han debilitado el poder adquisitivo de la población, de acuerdo con el Banco de España.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.