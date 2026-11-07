Por: El Espectador

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En Colombia, la incertidumbre sobre el futuro entre los jóvenes es una realidad palpable. María Alejandra Cerquera, estudiante de Economía en la Universidad Nacional de Colombia, expresa su inquietud por las dificultades para acceder a la educación superior y asegurar un empleo digno. A sus 21 años, comparte apartamento en San Felipe junto a Santiago Gómez, quien estudia Informática en la misma institución. Ambos reconocen que, aunque pertenezcan a campos diferentes, enfrentan barreras similares: la búsqueda de estabilidad laboral y la esperanza de que las protestas juveniles a nivel global, como se ha visto en varios países europeos, puedan inspirar cambios. Gómez, sin embargo, evidencia que la sociedad colombiana se vuelve cada vez más individualista, lo que complejiza desafíos como la salud mental y la soledad entre la juventud.

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Estas percepciones no son hechos aislados. De acuerdo con el estudio Jóvenes en Sociedad 2026, elaborado por Cifras & Conceptos, la London School of Economics y fundaciones colombianas, las principales preocupaciones de los jóvenes incluyen el acceso a servicios de salud (51 %), la inseguridad (49 %), el desempleo (44 %) y las dificultades para ingresar a la educación superior (21 %). El informe, basado en encuestas a 3.221 personas de entre 18 y 32 años en 46 municipios, también expone desconfianza hacia la democracia colombiana: solo el 32 % expresa satisfacción con su funcionamiento.

El descontento tiene eco en el Congreso. Jennifer Pedraza, senadora del partido Dignidad y Compromiso y referente del movimiento estudiantil, resalta que los jóvenes encuentran en la precariedad del empleo, la migración y los posibles efectos de la inteligencia artificial sobre labores como las de los call centers —donde la mayoría son jóvenes, según la Asociación Colombiana de Tercerización de Procesos— razones para movilizarse. Pedraza insiste en que la falta de trabajo decente lleva incluso a la fuga de talento profesional. Por otro lado, para Carol Borda, representante a la Cámara por Bogotá del partido Salvación Nacional, las protestas en Europa deben ser un llamado de atención para evitar situaciones similares en Colombia.

En ese contexto, la discusión nacional se intensifica por propuestas legislativas que buscan regular la protesta social, como el proyecto “anticapuchos”, y por una nueva reforma fiscal que podría impactar a la clase media, evocando tensiones vividas durante el estallido social de 2021, según señala la información recogida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de los jóvenes en Colombia según el estudio Jóvenes en Sociedad 2026?

Según el estudio Jóvenes en Sociedad 2026, las preocupaciones más destacadas entre los jóvenes colombianos son el acceso a los servicios de salud, la inseguridad, la falta de empleo y la dificultad para acceder a la educación superior. Los datos provienen de una investigación de Cifras & Conceptos, la London School of Economics y diversas fundaciones, basada en encuestas a jóvenes de 18 a 32 años en 46 municipios del país.

¿Qué opinan los congresistas colombianos sobre las protestas juveniles en Europa y su posible impacto en Colombia?

Diferentes congresistas colombianos tienen opiniones contrastantes sobre las protestas europeas. Jennifer Pedraza ve en estas movilizaciones una fuente de inspiración y advierte sobre problemáticas como el desempleo juvenil y la migración. Por el contrario, Carol Borda percibe estos movimientos como advertencia y enfatiza la necesidad de regular la protesta en Colombia para evitar episodios similares de alteración del orden público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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