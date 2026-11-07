La posibilidad de que otras mujeres hayan vivido situaciones similares a las denunciadas por Deicy Jiménez sigue siendo una de las preguntas alrededor del escándalo de Gustavo Petro. Sobre ese tema habló Dina Luz Malo, abogada de la mujer que señaló al expresidente de presuntamente ofrecer contratos a cambio de relaciones sexuales.

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(Vea también: Las estrategias del Pacto Histórico para defender a Petro del video con Deicy Jiménez)

En entrevista con Semana, la defensora se refirió a la existencia de otras posibles víctimas y explicó por qué no es conveniente revelar información sobre personas que eventualmente podrían estar involucradas en situaciones similares.

Acá, la intervención de la abogada (18:49):

La abogada no confirmó cuántas mujeres podrían estar en esa situación ni entregó identidades. En cambio, hizo un llamado para que quienes consideren que vivieron hechos similares acudan a las autoridades y permitan que sus casos sean conocidos por las instancias correspondientes.

La declaración cobra relevancia porque la propia Deicy Jiménez había asegurado, en una entrevista con Vicky Dávila, que otras mujeres también habrían recibido contratos durante el Gobierno de Petro en circunstancias que relacionó con encuentros sexuales.

Abogada de Deicy Jiménez habló de las pruebas que entregan a la Corte Suprema

Dina Luz Malo también se refirió a las actuaciones que adelanta la defensa para respaldar las declaraciones de su representada.

Según explicó, Deicy Jiménez y su equipo jurídico participaron durante más de 15 horas en una diligencia en el búnker de la Fiscalía, relacionada con la extracción técnica y forense de la información de su teléfono celular, por orden de la Corte Suprema de Justicia.

El procedimiento buscaba garantizar la trazabilidad de la evidencia digital y poner a disposición de los investigadores información que podría resultar relevante para el proceso.

“Todos los señalamientos que ha realizado mi representada se hacen a través de soportes que van a ser puestos en manos de las autoridades que así lo requieran”, manifestó la abogada en la revista.

Malo insistió en que la intención de la defensa es que las declaraciones de Jiménez sean contrastadas con elementos probatorios y no se interpreten como simples afirmaciones sin sustento.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.